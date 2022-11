Jasmine Carrisi, terribile incidente perla figlia di Al Bano: grande spavento e corsa in ospedale

Grande preoccupazione per Al Bano e Loredana Lecciso: Jasmine Carrisi ha avuto un incidente

Paura per la prima figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. La giovane, molto attiva su Instagram e Tik Tok, condivide spesso momenti della sua vita e della sua carriera musicale che possiamo dire sta procedendo a gonfie vele.

Poche ore fa, però, un suo scatto ha spaventato moto i suoi fan e i propri familiari in quanto è stata vittima di un incidente.

Jasmine Carrisi ha avuto un incidente

Jasmine Carrisi e una sua amica, si sono mostrate sui social prima di uscire per i festeggiamenti della notte di Halloween. Una festa tel tutto americana ma che sta avendo grande importanza anche nel nostro paese.

Così aveva progettato di fare la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, che in total look nero e glitter sul viso, si è recata sul posto con un taxi. A quanto pare le due giovani però al locale non sono arrivate, durante il tragitto sono state vittime di un incidente.

A dare l’annuncio di quanto accaduto la stessa ragazza postando una foto sui social. Jasmine Carrisi è molto seguita sui suoi account motivo per cui la foto è diventa virale, preoccupando e non poco tutti.

Come sta adesso la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso

Come si vede dall’immagine, la figlia di Al Bano Carrisi è in un ambulanza con del ghiaccio in faccia. Probabilmente l’urto sarà stato abbastanza forte da causare un impatto non indifferente ai passeggeri. Per quanto riguarda la sua amica non sappiamo come sta ma sicuramente le sue condizioni non saranno allarmanti.

Possibile, immaginare anche lo spavento da parte di Loredana Lecciso che da mamma si è sempre detta ansiosa per i suoi figli. Al momento non sappiamo come sta realmente adesso Jasmine, ma sicuramente se fosse accaduto qualcosa di più grave, non avrebbero pubblicato altri scatti e ironizzato sulla serata…