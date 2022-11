Bufera su Natalia Paragoni: la famiglia di Andrea Zelletta vive un grave lutto e lei “se la ride”

In queste ore è scoppiata una vera e propria bufera contro Natalia Paragoni. La giovane ex corteggiatrice di Uomini e Donne è sempre legata ad Andrea Zelletta, ragazzo conosciuto proprio all’interno del dating show di Canale 5.

Ad ogni modo, da poco la sorella di Andrea ha annunciato di aver subito un lutto davvero gravissimo. La bambina che portava in grembo non è sopravvissuta al parto. Mentre tutta la famiglia si è riunita per condividere con la giovane il drammatico evento, Natalia ha compiuto dei gesti inattesi. Vediamo cosa è successo.

Il lutto per la famiglia di Andrea Zelletta

La sorella di Andrea Zelletta sta vivendo un momento orribile. La giovane ha raccontato attraverso il suo account Instagram che la bimba che portava in grembo è, purtroppo, deceduta al parto. La giovane è, chiaramente, devastata dal dolore, pertanto, ha voluto dedicare alla piccola un post in cui ha voluto esternare tutto il suo dispiacere. La sua famiglia, ovviamente, non può che esserle accanto in questo momento così particolare e delicato.

Anche Andrea ha condiviso sul suo account Instagram lo stesso post di sua sorella e si è limitato semplicemente a dire di essere accanto alla sua consanguinea e alla sua famiglia. Ebbene, mentre tutti sembrano piuttosto costernati dal dolore, Natalia Paragoni è finita nella bufera. Il motivo risiede essenzialmente nel fatto che la ragazza non ha mostrato affatto dispiacere attraverso i social, ma la cosa che ha generato indignazione è stata un’altra. (Continua dopo la foto)

La bufera scoppiata contro Natalia Paragoni

In particolare, proprio mentre la sorella di Andrea Zelletta era intenta a condividere con i fan il suo dramma, Natalia Paragoni si è divertita a pubblicare IG Stories del tutto fuori contesto. Nello specifico, l’ex volto di Uomini e Donne ha intavolato discorsi piuttosto futili che coinvolgevano alcuni acquisti che avrebbe dovuto fare per la casa, le lasagne appena preparate e altre informazioni inerenti il make-up.

Gli utenti del web sono rimasti assolutamente spiazzati da tale comportamento. Vero è che Natalia potrebbe aver sentito in privato la sorella di Andrea e potrebbe esserle stata accanto in questo modo. Tuttavia, sarebbe stato molto più apprezzato se anche sui social avesse mantenuto, come minimo, un po’ di serietà evitando di pubblicare storie frivole. Al momento Natalia non è ancora intervenuta per chiarire la sua posizione.