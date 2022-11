Belen Rodriguez distrutta dal dolore, “forza papà”: cosa sta succedendo

Il padre della show girl argentina è in ospedale

Il papà di Belen Rodriguez in queste ore è ricoverato in ospedale. Per Gustavo, che tutti conoscono grazie ai social, si tratta di un momento di difficoltà che speriamo possa finire al più presto.

La showgirl, impegnata in tv con Le iene, dice: “Forza! Ti rimetterai”. Ma cosa è accaduto? Come in molti sapranno l’uomo è stato ricoverato a giugno scorso per la prima volta a causa di un intervento al colon. Ora si trova di nuovo in ospedale.

Il padre di Belen Rodriguez in ospedale

Oltre a Belen Rodriguez anche la madre Veronica Cozzani ha voluto mandare un messaggio al marito. Con un post su Instagram, dice: “Halloween in ospedale! Rimettiti presto Gus!”.

Intanto, la show girl argentina si sta godendo un bel momento a livello televisivo e privato. Grazie a suo marito Stefano De Martino è riuscita a ritrovare quell’equilibrio che da tempo cercava e di conseguenza in questo difficile momento sa su chi contare.

La presentatrice ha voluto mandare un messaggio di incoraggiamento al suo papà che in queste ore come già detto in precedenza è in ospedale. “Mio papà, una forza. Uomo di grande dignità, ti rimetterai presto”.

Non solo brutte notizie per la famiglia della show girl

E nell’attesa che papà Gustavo si riprenda presto da questo ricovero, la famiglia Rodriguez presto potrà gioire per un altro evento, atteso da tempo. Da giorni si parla di nozze, ovvero quelle di Cecilia, che ha ricevuto la proposta di matrimonio da parte di Ignazio Moser.

I due, lo ricordiamo, si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello e da allora nonostante le tante polemiche e scandali non si sono più lasciati. Nessuno avrebbe mai scommesso sui due, eppure a distanza di 4 anni sono più innamorati di prima.

Insomma, per la famiglia di Belen è davvero un momento d’oro. Lei è ritornata tra le braccia di Stefano, ha avuto una seconda figlia di Antonino e la sua carriera procede a gonfie vele. La show girl ha in procinto ancora tanti progetti e questo inverno per lei sarà ricco di impegni.