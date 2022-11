GF Vip, marito di Giaele chiede il divorzio? De Donà nei guai, spunta un accordo

Tra gli argomenti maggiormente discussi di questa edizione del GF Vip c’è, sicuramente, quello inerente l’avvicinamento tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese. I due si sono avvicinati così tanto negli ultimi giorni al punto da ipotizzare che il marito della donna possa chiedere il divorzio.

Tale ipotesi è stata avanzata dalla diretta interessata. La concorrente del reality show, infatti, si è sfogata con alcuni coinquilini portando alla luce un accordo che aveva preso con il suo compagno di vita prima di varcare la soglia della porta rossa.

Le paure di Giaele, teme il divorzio dal marito: ecco l’accordo che c’era

L’avvicinamento tra Giaele e Antonino è sempre più palese al GF Vip e questo potrebbe spingere il marito della De Donà a chiedere il divorzio. La ragazza ha sempre racconto del modo libero in cui è solita vivere il matrimonio. Ad ogni modo, malgrado lei e Bradford Beck abbiano un legame piuttosto flessibile, ci sono dei limiti oltre i quali i due non possono andare, altrimenti si incorre in conseguenze drastiche.

Nello specifico, Giaele ha spiegato di aver fatto un accordo con suo marito secondo il quale nessuno dei due può spingersi oltre la cosa fisica nel flirtare con altre persone. Quello che è accaduto tra la donna e Antonino sotto le coperte, però, sembra aver superato questo confine. Proprio per tale motivo, la concorrente si è sfogata con Alberto ed Edoardo paventando l’ipotesi di una reazione drastica da parte del suo uomo.

GF Vip: la reazione di Bradford Beck

Giaele, dunque, teme che suo marito possa chiedere il divorzio per i comportamenti che sta assumendo nella casa del GF Vip. Inoltre, la donna ha anche aggiunto di essere convinta che l’uomo stia cominciando a sospettare che si sia innamorata di Antonino. A generare malcontento in Bradford, però, pare non sia tanto il fatto che Giaele abbia trascorso tanto tempo sotto le coperte con Antonio, bensì un’altra cosa.

Secondo il punto di vista della De Donà, infatti, sarebbero molto più gravi alcune frasi pronunciate da lei stessa in riferimento a Spinalbese. In particolare, il riferimento è andato a quanto ha dichiarato di riuscire a sentirsi davvero se stessa con il parrucchiere e di essere molto felice quando è accanto a lui. Nel frattempo, però, Bradford si è trincerato dietro un rigido silenzio. Non resta che attendere per vedere se ci saranno novità.