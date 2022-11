Teresa Cilia nuovo amore dopo Salvatore Di Carlo? Ecco chi sarebbe (FOTO)

Come tutti i fan di Uomini e Donne avranno avuto modo di apprendere, il matrimonio tra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo è giunto al termine. In queste ore, però, sul web si sta molto parlando del fatto che la donna potrebbe aver incontrato un nuovo amore.

In particolar modo, dopo essersi mostrata particolarmente sofferente per tutto quello che ha vissuto, Teresa ultimamente sembra essere rinata. Sul web, inoltre, sono trapelate anche delle foto in cui la giovane appare in compagnia di un ragazzo. Vediamo cosa è emerso.

La segnalazione su Teresa Cilia

Il matrimonio tra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo è giunto al termine e la giovane ha sempre lasciato intendere che sia stata più colpa di lui che di lei. Sul web c’è chi ha, dunque, ipotizzato che Salvatore potesse aver incontrato un’altra donna. Ad ogni modo, nessuno dei due è mai stato troppo esplicito sulla faccenda. In ogni caso, in queste ore, a generare parecchio sgomento è il fatto che Teresa potrebbe aver incontrato un nuovo amore.

Molti utenti del web hanno notato che la giovane starebbe trascorrendo del tempo in compagnia di un ragazzo dal corpo tutto tatuato. I fan più attenti hanno fatto delle ricerche e sono arrivati a formulare delle ipotesi alquanto precise. A dare qualche informazione in più sulla faccenda, poi, è stata l’influencer Deianira Marzano. La donna ha raccolto la segnalazione di un utente ed ha raccontato cosa starebbe succedendo.

Ecco chi è il possibile nuovo amore di Teresa

Il possibile nuovo amore di Teresa Cilia è un ragazzo di nome Francesco. Di lui non si conosce il cognome né, tanto meno, il volto. La cosa che, tuttavia, appare palese a tutti sono i numerosi tatuaggi che il ragazzo ha sparsi per tutto il corpo. Questa segnalazione, associata al fatto che Teresa sembra improvvisamente raggiante e felice dopo aver passato un periodo davvero buio, sta convincendo sempre di più che possa aver trovato la sua serenità.

Ad ogni modo, almeno per il momento, la ragazza non si sta sbilanciando molto sulla faccenda. Attraverso le sue IG Stories, però, sta condividendo contenuti volti ad esaltare l’amore per se stessi e la voglia di prendersi sempre cura della propria persona. Non resta che attendere per scoprire altre novità.