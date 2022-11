Ballando con le stelle, Gabriel Garko operato d’urgenza: ultime novità

Brutte notizie per Gabriel Garko e Milly Carlucci

Continua con grande successo Ballando con le stelle, in onda ogni sabato sera su Rai 1. Questa edizione tra polemiche e infortuni prosegue con la sua messa in onda, anche se qualcuno è davvero a rischio.

Gabriel Garko 10 giorni fa ha avuto un brutto incidente durante le prove e come si è visto sabato sera ha ballando ma con un “solo” braccio. Infatti, è stato qualche giorno in ospedale dove li lo hanno fasciato. Purtroppo, per l’attore le brutte notizie non sono ancora finite, ieri pomeriggio ha subito un’operazione molto delicata.

Gabriel Garko operato d’urgenza

In un video postato direttamente sul suo account social, Gabriel Garko con accanto Milly Carlucci ha fatto sapere di essere tornato in ospedlale e e di aver avuto l’esito degli esami sul polso. Purtroppo, non sono arrivate belle notizie e si è verificato quello che temeva.

L’attore ha una frattura e deve essere operato con urgenza. L’intervento è stato fatto ieri pomeriggio e per sabato Garko ha annunciato già la sua presenza. Infatti queste le sue parole: sabato sarò in studio e faremo una coreografia nei limiti possibili. “Insomma, il supereroe è ammaccato”.

Grande spavento per Milly Carlucci a Ballando con le stelle

Un brutto colpo per Milly Carlucci che sicuramente si sarà spaventata. C’è da dire però che non è la prima volta che un concorrente di Ballando con le stelle si fa male durante le prove. D’altronde, stando alle ultime anticipazioni Gabriel sta bene, tutto è andato come previsto.

Garko nelle ultime settimane è stato al centro di una polemica per via della sua bravura con le coreografie. Qualcuno infatti ha precisato che l’attore ha mentito a tutta la redazione in quanto in passato avrebbe avuto già esprienze sul ballo.

A tal proposito a rispondere direttamente a queste accuse ci ha pensato lo stesso Gabriel spiegando che fare una coreografia per la parte di un film non è la stessa cosa di partecipare ad un talent dove ci sono tante cose e tanti passi da imparare…