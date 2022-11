Sossio Aruta al settimo cielo, da l’annuncio: “ho realizzato il suo sogno ce l’ho fatta!

L’ex concorrente di Temptation Island e del Gf Vip ha finalmente realizzato il suo sogno

Negli ultimi mesi Sossio Aruta ha più volte spiegato di avere problemi economici e di riuscire a trovare un lavoro che poteva soddisfarlo. Dopo aver lasciato Uomini e donne si è sistemato in un supermercato come cassiere, ma nel cassetto ha sempre avuto un altro desiderio.

Da sempre appassionato di calcio e pallone, l’ex cavaliere del trono over ha sempre desiderato di lavorare in questo ambito e proprio in questi minuti sembra che finalmente quella grande occasione è arrivata.

Sossio Aruta da la bella notizia: finalmente si avvera il mio sogno

Per amore di Ursula Bennardo che ricordiamo ha conosciuto a Uomini e donne, Sossio si è trasferito nella città della sua compagna. Da buon napoletano, però, non ha mai dimenticato le proprie origini e sembra che la bella notizia sia arrivata proprio da li.

Con un video su Ig ha fatto sapere di essere stato scelto come giocatore nella squadra del Qualiano calcio. Una notizia che attendeva da tempo e che come si vede nel suo volto l’ho ha reso felicissimo.

Sossio ha voluto condividere tale gioia con chi ha sempre creduto nelle sue potenzialità e chi in questi anni lo ha sempre sostenuto. Aruta continuando ancora la sua diretta si è detto strafelice, anche perchè spera di raggiungere un traguardo che sogna da quando era ragazzo: raggiungere i 400 gol di carriera.

Continua a gonfie vele la storia con Ursula

Intanto, oltre a questa bella notizia, per Sossio anche la sua vita privata continua a gonfie vele. La sua storia con Ursula procede e tra i due sembrano essere stati superati tutti i problemi che avevano. Ricordiamo che dalla loro unione è nata anche una bambina, Bianca che oggi ha tre anni.

Tempo fa si è parlato di nozze tra i due, la prima volta rimandate a causa del Covid. Questa estate sembrava che il si sarebbe arrivato ma purtroppo Sossio non si è sentito pronto. Chissà se adesso dopo questa grande notizia riuscirà a portare all’altare la sua compagna.