PMI: automazione con la robotica collaborativa

Più spazio a disposizione e standard di sicurezza più elevati sul posto di lavoro: sono questi due dei motivi per i quali le piccole e medie imprese dovrebbero puntare con decisione sulla robotica collaborativa con l’intento di automatizzare. In molti casi le PMI devono fare i conti con spazi limitati in cui organizzare il proprio lavoro, e scelgono di affidarsi alla robotica per incrementare la propria produttività. I robot industriali più pesanti e complessi nella maggior parte dei casi si trovano dietro gabbie e recinti che limitano gli spazi di lavoro a disposizione: è ovvio che le gabbie e i recinti in questione sono indispensabili per la sicurezza dei lavoratori, ma il problema è che la scarsità dello spazio di lavoro si traduce in un livello di automazione non sufficiente.

I vantaggi offerti dai robot collaborativi

Ebbene, tutti gli inconvenienti in tal senso possono essere eliminati grazie all’adozione dei robot collaborativi, che hanno un peso ridotto e sono in grado di lavorare senza barriere – solo in seguito a una meticolosa analisi dei rischi – dal momento che sono conformi alle linee guida di sicurezza previste dalle normative in vigore. Si tratta di linee guida che supportano i produttori e gli imprenditori delle PMI mettendoli nelle condizioni di far lavorare i propri dipendenti insieme con i robot in maniera sicura. In più, i robot collaborativi consentono di avere più spazi di lavoro liberi e sono sinonimo di semplificazione.

Le caratteristiche della robotica collaborativa

Un altro aspetto che merita di essere preso in considerazione riguarda il monitoraggio della sicurezza della robotica collaborativa, che è correlato alla limitazione della forza e alla limitazione di potenza. Per i sistemi di interazione fra uomo e macchina, altre precauzioni di fondamentale importanza sono il monitoraggio della separazione e quello della velocità, essenziali anche per assecondare le necessità aziendali dal punto di vista della produzione.

La semplicità di configurazione

La semplicità di configurazione è un altro elemento su cui è bene porre l’accento quando si parla dei robot collaborativi, dal momento che essi sono programmati attraverso i movimenti degli operatori. Nel caso dei robot industriali tradizionali, la loro integrazione può richiedere tempi molto lunghi, nell’ordine di qualche settimana o addirittura di qualche mese. Si tratta, per di più, di robot per i quali è necessaria la presenza di specialisti che si occupino di programmare e di assemblare i diversi componenti dei sistemi. Le piccole e medie imprese in molti casi non investono denaro nella robotica proprio perché non hanno abbastanza tempo per installare i robot o perché il loro budget non consente loro di assumere un programmatore di robotica. Tutti questi problemi vengono meno con i robot collaborativi.

La flessibilità dei robot collaborativi

Nel comparto manifatturiero, la personalizzazione di massa non è più l’eccezione ma la regola, una tendenza sempre più evidente nel mercato. Ebbene, in questo contesto le piccole e medie imprese si ritrovano a dover non solo installare, ma anche mantenere dei sistemi che siano in grado di assecondare una grande varietà di necessità della clientela in maniera flessibile. I robot industriali specializzati, in sostanza, non vanno bene per le piccole e medie imprese, le quali hanno bisogno dei robot collaborativi in quanto hanno a che fare con lotti di produzione di piccole dimensioni. Inoltre, nel momento in cui i requisiti dei prodotti finiti sono sottoposti a costanti variazioni, usare i robot industriali è molto complicato, dal momento che essi risultano complicati da riprogrammare. Invece i cobot permettono cambi veloci e al tempo stesso richiedono sforzi di installazione minimi.

Le soluzioni di Homberger

Chi desidera approcciare il settore della robotica 4.0 può trovare un valido partner in Homberger Robotica. Questa azienda si occupa della distribuzione di soluzioni Industry 4.0 e si rivolge a tutti coloro che hanno la necessità di mettere a punto dei sistemi di produzione nuovi grazie a Doosan Robotics, robot collaborativi di comprovata affidabilità. Tutti i robot di precisione e collaborativi di Homberger sono compatti e leggeri, basati su una tecnologia all’avanguardia: è per questo motivo che possono essere gestiti e configurati senza problemi anche da operatori che non hanno ancora maturato una specifica esperienza in materia di programmazione.