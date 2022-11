GF Vip, Signorini la combina grossa contro Giulia Salemi e il web reagisce malissimo: “Sotto choc”

Nel corso della puntata di ieri del GF Vip Alfonso Signorini si è reso protagonista di una battuta alquanto inadeguata nei confronti di Giulia Salemi. Quest’ultima sta riscuotendo un enorme successo nel ruolo di “terza opinionista” di questa edizione del reality show.

L’influencer si sta comportando in modo egregio sia professionalmente sia umanamente. Inoltre, i suoi look vengono sempre super apprezzati. Proprio a tal proposito, ieri c’è stato un momento alquanto imbarazzante che l’ha riguardata. Vediamo cosa è successo.

La battuta fuori luogo di Signorini su Giulia Salemi al GF Vip

Giulia Salemi ha sfoggiato un abito rosa nude in latex durante la puntata di ieri del GF Vip. Alfonso Signorini non ha potuto fare a meno di notare il look della sua opinionista, al punto che l’ha convinta a dare luogo ad una sfilata per consentire a tutti di prendere visione del suo abito. Successivamente, poi, il conduttore si è lasciato andare ad una battuta piuttosto spinta. In particolar modo, Alfonso ha messo in imbarazzo Giulia paragonandola ad un preservativo.

La sua battuta ha generato ilarità in studio ma, al contempo, ha fortemente imbarazzato l’influencer. La ragazza, infatti, è stata al gioco e poi è tornata al suo posto facendo finta di niente. La reazione degli utenti del web, però, è stata radicalmente opposta. In molti, infatti, si sono scagliati contro il presentatore che, per l’ennesima volta, si è reso protagonista di commenti poco garbati nei confronti della ragazza.

Il pubblico del GF Vip non ci sta e sbotta contro il conduttore

In particolar modo, diverse persone si sono scagliate contro Alfonso Signorini reputando la sua battuta spinta sull’abito sfoggiato da Giulia Salemi al GF Vip come davvero fuori luogo. Paragonare l’influencer ad un preservativo è stata una caduta di stile per molti. Diversi telespettatori, infatti, si sono detti assolutamente sotto choc per il modo in cui Alfonso è solito trattare la giovane.

Ricordiamo che, anche in una precedente occasione, Signorini si sarebbe reso protagonista di comportamenti poco garbati nei suoi riguardi. Una volta ha addirittura dimenticato di consentire a Giulia lo spazio che le era stato dedicato per lanciare il suo programma Salotto Salemi. In ogni caso, il modo in cui Giulia riesce sempre a gestire la situazione, anche nei momenti più imbarazzanti, sta colpendo sempre di più i suoi fan che, ormai, l’apprezzano moltissimo.