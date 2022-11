Luca Laurenti sta male: cosa è successo al braccio destro di Bonolis

Cosa è successo a Luca Laurenti?

Comico, musicista e doppiatore italiano, oltre che grandissimo conduttore, cosa sarebbe Luca Laurenti senza Paolo Bonolis e viceversa, Paolo Bonolis senza la sua spalla fidata Luca Laurenti?

La coppia è davvero un sodalizio vincente per la televisione italiana. Dagli anni 90 ad oggi i due fanno divertire il pubblico e possiamo dire nessuno ne può fare a meno. Laurenti si è sempre mostrato felice e sorridente, sempre pronto con battute e risate. Pochi sanno che il noto musicista in passato ha sofferto di una grave malattia, che lo ha costretto a chiudersi in se stesso e lasciare per un pò la scena televisiva.

Il dramma e la paura di Luca Laurenti

Per un lungo periodo di tempo, Luca Laurenti non è apparso in televisione. Si è trattato di un brutto momento per la sua vita. Ha sofferto di una grave malattia, un mostro che ha il nome di depressione. Fortunatamente, però supportato dalla sua famiglia, dalla moglie Raffaella e anche dal suo caro amico Paolo Bonolis è riuscito a salvarsi.

Infatti, sono stati proprio loro a non lasciarlo da solo e ad evitare che Luca si abbandonasse a se stesso. Motivo per cui ancora oggi Laurenti non smette di ringraziarli e id avere sempre una parola di affetto.

La vita privata del musicista e doppiatore

Della vita privata di Luca Laurenti sappiamo davvero poco. Quello che possiamo dire è che ha conosciuto sua moglie Raffaella Ferrari grazie a Paolo. Un incontro quello con la donna della sua vita che gli ha cambiato per sempre l’esistenza. Dalla loro unione sono nati anche due figli Gabriele e Andrea. Con Raffaella me ‘so risolto. Mi ha fatto uscire da ‘na mezza depressione, mi ha dato l’equilibrio. Lei è l’elemento quadrato, terreno della coppia”.

Insomma, un periodo orrendo per Laurenti che fortunatamente è riuscito a superare. A breve, insieme a Paolo lo rivedremo di nuovo sul piccolo schermo. Anche quest’anno è attesa una nuova edizione di Avanti un altro!