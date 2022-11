Antonella Fiordelisi “minaccia” Oriana Marzoli: ecco cosa ha intenzione di farle al GF Vip

Guerra aperta nella casa del GF Vip. Antonella Fiordelisi, infatti, ha pronunciato una vera e propria dichiarazione di conflitto contro Oriana Marzoli. Quest’ultima ha fatto il suo ingresso in casa in qualità di concorrente nella puntata di ieri.

La donna non ha perso tempo ed è subito entrata a gamba tesa contro Antonella. Nello specifico, ha provato ad avvicinarsi molto ad Edoardo Donnamaria, invitandolo a cambiare atteggiamento e a distaccarsi un po’ di più dalla napoletana. La Fiordelisi non ha reagito affatto bene.

Le parole di Oriana che hanno infastidito Antonella

L’ingresso dei nuovi concorrenti nella casa del GF Vip ha scombussolato non poco gli animi degli inquilini già presenti. In particolar modo, ad essere profondamente turbata è stata Antonella Fiordelisi, la quale è stata attaccata da Oriana Marzoli. La new entry si è subito avvicinata ad Edoardo Donnamaria dandogli un consiglio non richiesto. In particolare, gli ha detto di condurre il suo percorso in maniera più autonoma rispetto ad Antonella.

Secondo il punto di vista della nuova arrivata, infatti, Edoardo si starebbe precludendo la possibilità di viversi questa esperienza al 100% a causa del suo legame estremo con la Fiordelisi. Naturalmente, i commenti di Oriana sono subito arrivati all’orecchio di Antonella che, chiaramente, non ha potuto fare a meno di replicare. Sfogandosi con alcuni coinquilini, infatti, la giovane influencer ha mosso delle “minacce” contro la sua nuova coinquilina.

Le “minacce” della Fiordelisi contro la Marzoli al GF Vip

Nello specifico, Antonella Fiordelisi ha formalizzato una vera e propria dichiarazione di guerra contro Oriana Marzoli. La giovane ha dichiarato che, d’ora in avanti, si occuperà di lei e le renderà questa esperienza impossibile. Dai toni e dai termini adoperati da Antonella si è evinto chiaramente che la ragazza darà sicuramente del filo da torcere alla sua nuova compagna d’avventura. Antonella, inoltre, ha anche detto di credere che la new entry avrà vita breve nella casa, ma questo sarà vero?

Stando a quella che è l’opinione social su Antonella, sembra proprio di no. Durante la messa in onda della puntata di ieri del GF Vip, infatti, molti hanno attaccato la Fiordelisi reputando il suo comportamento troppo infantile. La giovane, che è stata la preferita per diverso tempo, sta perdendo molti consensi. In molti, infatti, stanno dichiarando di aver cambiato totalmente opinione sul suo conto.