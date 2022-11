Il Paradiso delle signore sospeso: ecco per quanto non andrà in onda e perché

Brutte notizie in arrivo per i fan del Paradiso delle signore, il quale sarà sospeso per un periodo di tempo piuttosto lungo. La Rai ha deciso di dare luogo ad un blocco della serie che da sempre regala ottimi risultati in termini di ascolti.

Si tratta di una pausa temporanea, anche se davvero piuttosto lunga rispetto a quanto accaduto negli anni passati. Vediamo, dunque, per quanto tempo non andrà in onda, quali sono i motivi e quando ritornerà.

Quando e perché sarà sospeso Il Paradiso delle signore

La Rai ha sospeso la messa in onda del Paradiso delle signore per un lasso di tempo abbastanza importante. Nello specifico, infatti, la soap opera di Rai 1 non andrà in onda dal giorno 28 novembre fino al 9 dicembre 2022. Si tratta si una soppressione di ben 10 puntate, dato che il blocco durerà per due settimane. Il motivo celato dietro questa decisione risiede nella necessità di dare priorità ai Mondiali di Calcio. Essi si svolgeranno in Qatar e le messe in onda in orario italiano saranno quasi sempre pomeridiane.

Proprio per tale ragione, Rai 1 ha deciso di lasciare spazio allo sport, implicando una soppressione di ben 10 episodi della soap opera più seguita della rete. La programmazione della serie, quindi, ripartirà a pieno ritmo da lunedì 12 dicembre. L’orario di messa in onda non dovrebbe subire alcuna variazione. Esso è sempre fissato alle 16:05 sulla prima rete di Stato. Nel caso in cui dovessero esserci delle variazioni dell’ultimo momento saranno tempestivamente comunicate.

Nessuna sosta nel periodo di Natale

Ad ogni modo, queste non sono le uniche novità che riguardano Il Paradiso delle signore. A causa della sospensione di due settimane della soap opera, infatti, la Rai ha preso anche un’altra decisione. La serie, infatti, solitamente si fermava per circa una settimana nel periodo natalizio, di solito nel periodo che intercorre tra Natale e Capodanno. Stavolta, invece, le cose andranno in maniera differente.

Onde evitare di dare luogo ad un nuovo blocco della soap, generando l’arretramento di troppe puntate, Il Paradiso delle signore non si fermerà affatto nel periodo delle festività natalizie. La serie andrà in onda per tutto il periodo senza variazioni. In effetti non ci sarebbe motivo di dare luogo ad un’altra sospensione, anche poiché i giorni festivi, ovvero 24, 25 31 dicembre e 1° gennaio, capitano tutti di sabato e domenica, giorni in cui la soap già di norma non va in onda.