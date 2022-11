GFVip, nessuno ha dubbi: “Tu e Giaele avete sco**ato”. Antonino risponde

Antonino Spianlbese ha risposto alle allusioni su quanto sarebbe accaduto con Giaele

Antonino Spinalbese e Giaele hanno davvero consumato sotto le coperte davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip? Queste le domande che si stanno ponendo tutti all’interno della casa e che si è posta anche la nuova arrivata Oriana Marzoli,. Quest’ultima appena entrata ha subito cercato di indagare sulla questione cercando di capire anche cosa è successo.

Grande Fratello Vip: cosa è successo tra Antonino e la Donà sotto le coperte?

Nel corso della puntata di ieri sera, del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini è tornato a parlare di Antonino e Giaele. La De Donà non ha mai nascosto di vivere il suo matrimonio con il miliardario Brad come un ‘amore libero’.

Pertanto, non si è fatta troppi problemi a lasciarsi andare ad affettuosi gesti con Antonino. Alcuen immagini come abbiamo visto nei giorni scorsi hanno lasciato intendere altro, ovvero che tra i due non ci sono stati solo gesti affettuosi come vogliono far credere.

In molti pensano che sotto le coperte e come del resto dietro al puff in giardino ci sia stato qualcosa di più intimo. Intanto, proprio queste scene hanno portato il marito di Giaele, Bradford Beck, a intervenire.

Durante la diretta del GF Vip 7, Signorini ha fatto notare che negli ultimi giorni la De Donà è apparsa parecchio preoccupata per il suo matrimonio, soprattutto dopo che il su compagno si è mostrato sui giornali senza più la fede nuziale.

Spinalbese smentisce tutto ma…

Notando l’agitazione della gieffina, Spinalbese ha tentato di mettere così le distanze tra loro anche se ormai è troppo tardi. Intanto, come detto in precedenza a chiedere in maniera esplicita cosa sia successo sotto le coperte tra lui e la Donà è stata Oriana.

Quest’ultima senza giri di parole ha espresso il suo pensiero affermando: Io ho pensato che voi avevate sc…ato. Non so se si può dire questa parola. Giuro che si vede da fuori”. Antonino e Giaele però hanno continuato a negare, lui ha detto di fidarsi delle proprie parole: “Se ti fidi di me, non abbiamo fatto nulla, zero”.