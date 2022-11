Romina Power risponde alla “querelle” di Loredana: la reazione è da applausi (FOTO)

Romina Power risponde a Loredana Lecciso

Si continua a parlare delle due donne di Al Bano e Romina Power. Entrambe non hanno un buon rapporto e ormai questa cosa è nota a tutti. Dopo vari pettegolezzi sui loro litigi, frecciate e quant’altro ecco che nei giorni scorsi si è parlato addirittura di denunce.

Stando a quanto rivelato da un’amica della Lecciso, la show girl pugliese sarebbe intenzionata a procedere a vie legali nei confronti della cantante. Tutto è iniziato dopo l’ospitata di Loredana da Mara Venier, dove la conduttrice in questa occasione l’ha invitata a non nominare la Power per diffida.

Una diffida che sembra non sia piaciuta alla stessa compagna di Al Bano e che di certo non l’ha proprio capita. Loredana però si è sentita offesa ed umiliata anche perchè in questo modo toglie spazio anche a lei stessa in ambito lavorativo. Motivo per cui ora ha deciso di chiamare gli avvocati. Ma cosa è successo adesso?

Loredana Lecciso chiede l’intervento degli avvocati

Loredana Lecciso sarebbe pronta a denunciare la Power e a chiedere l’aiuto degli avvocati. La show girl non ha digerito il comportamento della rivale nei suoi riguardi anche perchè sono anni che prova ad ostacolarla.

Secondo alcune indiscrezioni, sembra che dalla parte dell’imprenditrice si sia schierato anche Albano. Insomma, ha deciso di sostenerla. Ma di tutto ciò cosa ne pensa Romina? E soprattutto come ha reagito davanti alle parole della rivale?

La cantante risponde alla compagna di Al Bano

Pochi istanti fa Romina Power ha postato uno scatto particolare che non è passato inosservato agli occhi attenti dei suoi seguaci. Nessuno non ha potuto vedere una foto o meglio una locandina con scritto parole non proprio a caso.

Si tratta di una vera e propria frecciatina che la cantante italoamericana ha voluto mandare a qualcuno. Queste le parole: mi hanno diagnosticato un’intolleranza alle persona false…. A chi è rivolta questa frase? In tanti non hanno dubbi.