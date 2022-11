Micol ed Edoardo si scambiano effusioni di nascosto al GF Vip: Antonella furiosa? (VIDEO)

Ieri sera al GF Vip è entrata Micol Incorvaia, ex flirt di Edoardo Donnamaria. Il suo ingresso ha, chiaramente, generato un polverone e il malumore in Antonella Fiordelisi. Tra le due, infatti. sono nate le prime scintille.

Ad ogni modo, quello che è accaduto ieri potrebbe non essere nulla in confronto a quello che potrebbe succedere a breve. I due ex, infatti, si sono avvicinati in queste ore e si sono scambiati delle tenere effusioni. Vediamo cosa è successo.

Quando il gatto non c’è i topi ballano al GF Vip?

Micol Incorvaia è entrata nella casa del GF Vip e sta già generando le prime dinamiche piuttosto accese, specie per la sua vicinanza ad Edoardo Donnamaria. I due sono stati insieme un po’ di tempo fa ed hanno avuto una relazione non durata troppo tempo. Ad ogni modo, la presenza della ragazza nel reality show sta generando molto turbamento in Antonella Fiordelisi.

Onde evitare di fomentare ancora di più il malcontento della ragazza, dunque, Edoardo sta facendo il possibile per mantenere le distanze dalla sua ex, almeno quando Antonella è presente. Quando la ragazza non è nei paraggi, però, la situazione sembra cambiare un po’. Questa mattina, infatti, i due si sono scambiati in cucina delle tenere effusioni che hanno fatto palpitare numerosi telespettatori.

Il bacio tenero di Edoardo a Micol

In particolar modo, Edoardo e Micol si trovavano a passeggiare nella cucina del GF Vip quando, improvvisamente, si sono imbattuti l’uno nell’altra. Entrambi si sono guardati negli occhi e poi si sono lasciati scappare dei sorrisi. Dopo poco, poi, Edoardo ha accarezzato la ragazza e le ha dato un bacio sulla guancia. Sicuramente non si tratta di un gesto particolarmente eclatante, tuttavia, considerando la gelosia di Antonella, sicuramente non sarà felice di vedere tutto ciò.

Nel frattempo, sul web sono in molti a commentare questa situazione. Moltissimi telespettatori hanno cambiato radicalmente idea sul conto di Antonella, sta di fatto che la giovane sta perdendo tanti consensi. Tanti spettatori hanno reputato il suo modo di rapportarsi a Micol davvero infantile e ingiusto, come palesato anche da Sonia Bruganelli nel corso della puntata. In ogni caso, al momento la Fiodelisi è all’oscuro di questi nuovi sviluppi tra Edoardo e la sua ex. Non resta che attendere i prossimi giorni per vedere come evolverà la vicenda.