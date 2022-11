Semi di cannabis da collezione: tipologie e caratteristiche

Se sei un appassionato di semi di canapa che ha finalmente deciso di collezionarli, prima di procedere all’acquisto è bene avere le informazioni necessarie per scegliere la tipologia di semi di marijuana da collezione che fa per te.

Esistono diverse banche del seme che selezionano accuratamente diverse tipologie di semi per preservare certe caratteristiche ed escluderne altre. Questo fa sì che c’è un gran numero di semi dalle diverse caratteristiche in circolazione fra cui scegliere.

Come scegliere

La scelta dei semi di cannabis da collezione dipende dal tipo di uso che se ne vuole fare, dalla coltivazione (indoor o outdoor), dall’attrezzatura a disposizione e il grado di esperienza del coltivatore.

La prima scelta da fare è fra la cannabis indica e cannabis sativa. La prima ha un effetto più rilassante, la seconda ha un effetto energizzante.

Se non sai decidere, in commercio esistono degli ibridi che hanno caratteristiche a metà strada fra i due tipi.

Un’altra scelta che dovrai fare è quella fra semi regolari, femminizzati e autofiorenti.

I primi regolano la loro crescita con la luce del sole e la stagione: sono detti fotoperiodici. Generano esemplari sia maschi che femmine e per questo necessitano di una fase di selezione dei due sessi perché solo le femmine generano le cime contenenti THE e CBD. La qualità del prodotto ottenuto è molto alta ma le difficoltà di coltivazione li rendono adatti a coltivatori esperti.

I semi femminizzati sono modificati in modo da generare solo piante femmine, eliminano quindi il problema della selezione e per questo sono preferiti dai coltivatori.

I semi autofiorenti hanno il grande vantaggio di non dipendere dalla luce solare: la loro germogliatura dipende dall’età della pianta. Generalmente dopo 4 settimane dalla semina si hanno i primi germogli.

A loro volta i semi femminizzati possono essere autofiorenti o fotoperiodici.

Viene da sé che, per iniziare, per aumentare le possibilità di successo, conviene acquistare i semi femminizzati autofiorenti.

Altri fattori da considerare

La coltivazione indoor o outdoor dipende da due fattori:

Il clima; Lo spazio a disposizione.

Alcune piante apprezzano il caldo e altre il freddo; alcune i climi tropicali e altre quelli più secchi. Quindi se vuoi coltivare outdoor devi considerare le caratteristiche metereologiche della tua zona.

Se hai deciso (o non puoi fare a meno) di coltivare indoor, diventa determinante lo spazio di cui disponi e l’attrezzatura che puoi farci entrare oltre al volume che può raggiungere la pianta.

In ogni caso puoi trovare tutte queste informazioni sulle confezioni o sulle schede descrittive prima di procedere all’acquisto.

Altro parametro da considerare è il prezzo. Un prezzo eccessivamente basso potrebbe significare un patrimonio genetico debole o una scarsa resistenza, o, ancora, un raccolto limitato rendendo il risparmio iniziale una scelta non conveniente.

Stesso discorso vale anche per prezzi troppo alti: le prime volte non è consigliabile spendere molto in quanto se qualcosa dovesse andare male la delusione sarebbe cocente.

Come sempre il giusto sta nel mezzo: meglio iniziare da semi mediamente costosi per poi eventualmente salire di prezzo quando si è più pratici.

Semi da collezione: il quadro legislativo

L’obiettivo principale dei semi da collezione è quello di conservarne il patrimonio genetico. Per questo sulle confezioni nelle quali vengono venduti è riportata la dicitura vietata la germinazione dei semi (o simili). Per lo stesso motivo il venditore non vi fornita alcuna indicazione di come procedere per la coltivazione.

Vendere e acquistare semi di cannabis da collezione in Italia è legale. La questione della vendita dei semi è regolata dagli art. 28 e 73 del DPR 309/90, mentre, la Legge 242/2016 detta i termini per la germinazione in casa di questi semi.

