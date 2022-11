Uomini e donne, registrazione 4 novembre: tre volti noti lasciano il programma

Grandi colpi di scena nella registrazione del 4 novembre a Uomini e donne

Una nuova registrazione è da poco terminata e possiamo dire che quella che vedrà no gli spettatori sarà davvero ricca di colpi di scena.

Le anticipazioni ci fanno sapere infatti che i telespettatori assisteranno a tre addii davvero clamorosi. Andiamo a vedere nel dettaglio di chi stiamo parlando .

Uomini e donne anticipazioni, 3 addii dal programma

Come già detto in precedenza questa di oggi è stara davvero una puntata frizzante e ricca di colpi di scena. Stando alle anticipazioni riportate come sempre dalle talpe di UominieDonneTronoClassicoeOver i telespettatori si troveranno costretti a dire addio a non uno, non due, ma ben tre volti noti del format.

Si tratta di un cambiamento importante per il dating show di Canale 5, che dovrà a questo punto andare alla ricerca di altri personaggi.

Di chi stiamo parlando? Ebbene Ida Platano Alessandro e Federica la troncata. Ma andiamo con ordine.

Ida e Alessandro hanno deciso dopo aver passato un romantico week end in costiera amalfitana di lasciare il programma e viversi fuori. La Platano però ha precisato di non essere innamorata di Vicinanza ma di voler dargli una possibilità. Questi giorni passati nella sua città le hanno fatto capire tante cose e di conseguenza si è detta pronta a ripartire.

Entrambi confermeranno di voler lasciare il parterre ma la loro decisione creerà molto dubbi tra i presenti. Riccardo resterà in silenzio mentre Roberta e Tina Cipollari spiegheranno le loro perplessità. Secondo le due donne nessuno dei dirett i interessati prova un sentimento.

Federica Aversano lascia il trono

Chi ha seguito le puntate precedenti sicuramente avrà notato una certa confusione di Federica. La troncata di Uomini e donne si è detta davvero preoccupata per il suo percorso in quanto almeno fino a qualche settimana fa non era riuscita a trovare ancora un corteggiatore che le interessasse sul serio.

Stando alle anticipazioni questa sua confusione l’avrebbe portata ad abbandonare il trono e a dirsi ancora non pronta per trovare la sua anima gemella. Insomma, un vero colpo per tutti i ragazzi che fino a questo momento hanno perso tempo d magari investito sentimenti.