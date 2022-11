Ballando con le stelle: E’ già scontro tra Selvaggia Lucarelli e Wanda Nara: volano paroloni

Wanda Nara sarà ospite d’onore per la serata di Ballando con le stelle, in onda questa sera come sempre su Rai 1. La moglie di Icardi si esibirà solo per una notte e tornando dall’Argentina si è portata con se le due figlie.

Prima di lasciarsi andare alle prove nella sala, l’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha deciso di fare una lunga passeggiata con Isabella e Francesca e per le vie di Roma.

Fin qui nulla di strano se alcuni atteggiamenti della show girl filmati e postati sui social non avrebbero fatta perdere la pazienza a Selvaggia Lucarelli. Cosa è successo? Scopriamolo insieme.

Selvaggia Lucarelli perde le staffe con Wanda Nara: l’affondo

Wanda Nara ha fotografato una delle sue due figlie sopra la Fontana della Barcaccia in Piazza di Spagna, ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti, uno dei capolavori di Bernini.

Tale atteggiamento avrebbe fatto perdere la pazienza a Selvaggia Lucarelli che come sempre schietta e diretta non ha evitato di idre la sua.

La giudice di Ballando con le stelle, si è già preparata per stasera, mandando un’affondo alla moglie di Icardi.

“Qualcuno spieghi a Wanda Nara che quella fontana non è un plastico a Disneyland”, ha subito tuonato la Lucarelli ripostando la scatto incriminato.

Un dettaglio che non è sfuggito ad altri follower di Wanda Nara, che hanno fatto notare all’imprenditrice la mancanza di rispetto nei confronti della storia italiana. Cosa succederà stasera?