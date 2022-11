Nikita da dello “stolker” a Matteo Diamante ma lui non ci sta e mostra le prove: “Pazza!”

Nikita Pelizon e George Ciupilan si stanno avvicinando, ma all’ex di lei Matteo Diamante diverse cose hanno dato fastidio.

Nikita è senza dubbio una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. Nell’ultima putata del reality si è molto parlato di lei, soprattutto per l’avvicinamento della gieffina con Ciupilan. Un avvicinamento che non è piaciuto tanto all’ex fidanzato Diamante che ha subito dello la sua suoi social. Dopo l’avvicinamento tra Nikita e Ciupilan, Diamante ha rotto il silenzio postando alcune conversazioni con la gieffina e non proprio carine…

Nikita e Ciupilan vicini: scoppia il caso Diamante

La Pelizon e Matteo Diamante ex corteggiatore di Uomini e donne hanno avuto una storia lunga sette anni. I due si sono lasciati molto tempo fa ma pare che Matteo, come dice la gieffina provi ancora qualcosa per lei.

Motivo per cui questo avvicinamento tra Nikita e Ciupilan ha subito scatenato la curiosità di Alfonso Signorini, che ha subito cercato di capire cosa stesse nascendo tra i due.

Nikita ha spiegato che tra lei e l’altro concorrente c’è un bellissimo rapporto di amicizia, c’è sintonia e vanno molto d’accordo. Quello che però non tutti sanno è che Ciupilan è molto amico di Matteo..

Matteo Diamante mette in ridicolo Nikita: ecco le prove

Sempre all’interno della casa è uscito fuori da una chiacchierata che Diamante nonostante il rapporto finito con Nikita ad oggi le vieterebbe ancora di frequentare altri ragazzi, che lui conosce o che vivono nello stesso paese, anche se solo in amicizia.

Parole che possiamo definire pesanti tanto da definire un ossessione, quella di Matteo. A tal proposito Diamante ha voluto rompere il silenzio spiegando esattamente come stanno le cose. Dalle sue esternazioni non sembra che Nikita abbia ragione, anche perchè l’ex corteggiatore di Uomini e donne a dimostrazione di ciò che stesse dicendo ha portato anche le prove.

il ragazzo ha pubblicato sul suo account una serie di screenshot di messaggi dove si legge tutta un’altra verità. Diamante poi specifica che Nikita fa riferimento ad un episodio che è accaduto 4 anni fa. Adesso, dopo queste prove non ci resta altro che attendere la risposta della gieffina.