Edoardo Tavassi fa una proposta indecente ad Oriana, la regia censura (VIDEO)

Edoardo Tavassi e Oriana parlano di sesso al GFVip ma la regia censura

I nuovi arrivati nella casa del Grande Fratello Vip hanno portato una vera aria di freschezza tra i concorrenti.

Nelle ultime ore una chiacchierata tra Edoardo Tavassi e Oriana nel giro di pochi secondi è diventata davvero bollente, tanto che la regia si è trovata costretta a censurare.

Edoardo fa una proposta indecente ad Oriana

Tra le due new entry, Edoardo e Oriana è venuto fuori un siparietto a luci rosse che ha lasciato tutti senza parole.

È accaduto che il fratello di Guendalina con il suo solito stile pungente e ironico abbia proposto scherzosamente proposto alla coinquilina di fare sesso in giardino davanti a tutti. Mentre la ragazza rideva divertita, Tavassi è stato colto dalla curiosità di chiedere all’argentina se nel GF spagnolo, di cui è stata protagonista, le sia capitato di andare oltre con qualche coinquilino.

La risposta della giovane non si è fatta attendere e oltre a confermare che si è lasciata andare con qualcuno ha confermato di aver avuto un rapporto completo con il suo ragazzo, proprio davanti alle telecamere.

Scatta la censura al Grande Fratello Vip

Edoardo Tavassi nonostante la confessione della giovane Oriana ha voluto sapere qualcosa in più e le ha chiesto di scendere nei particolari. Purtroppo, come si vede nella clip, la regia ha valutato che il discorso stesse per prendere pieghe pericolose e ha fatto partire la censura. Sicuramente il siparietto sarà ripreso durante la puntata di lunedì prossimo.

Intanto, non è detto che tra i due arrivati intanto possa nascere qualcosa… Nel prossimo appuntamento con il Grande Fratello Vip molte saranno le tematiche che verranno prese in considerazione da Alfonso. In questi giorni continua a tenere banco la questione Fiordalisi Totti.

Lo staff di Antonella ha fatto sapere si essere intenzionati a procedere per vie legali se Francesco non chiede scusa alla concorrente per le dichiarazioni fatte da Alex Nuccetelli. Ma non solo, si parlerà anche di Nikita e quello che ha scritto in queste ore il suo ex Matteo su instagram.