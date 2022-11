Uomini e donne anticipazioni, dietrofront di Riccardo Guarnieri: “Abbiamo passato la notte insieme”

Si è appena conclusa una nuova registrazione di Uomini e donne e anche in questa non sono mancati i colpi di scena.

Nella registrazione di Ieri Ida e Alessandro hanno deciso di lasciare il programma, decidendo così di provare a viversi fuori. La Platano ha precisato di non essere innamorata del cavaliere ma di voler dare una seconda possibilità al ragazzo. Intanto, è tornato anche un noto personaggio molto discusso lo scorso anno, ovvero Biagio.

Stando a quanto accaduto nella registrazione da poco terminata non sono mancati i colpi di scena. Protagonista indiscusso questa volta Riccardo Guarnieri che ha ceduto ala passione proprio con lei…

Uomini e donne anticipazioni: Riccardo ha trascorso la notte con Gloria

Riccardo Guarnieri è uscito con Gloria. Un riavvicinamento tra i due alquanto strano dato che entrambi sono stati subito attaccati da Giinni Sperti. I due hanno raccontato di aver dormito insieme. Successivamente però Riccardo ha voluto vedere Roberta. Di conseguenza, l’opinionista ha attaccato a muso duro sia Guarnieri sia la Di Padua.

Maria De Filippi ha poi invitato Riccardo a raccontare cosa sia successo di preciso e perchè vive sempre queste situazioni in malo modo. In particolare la conduttrice ha chiesto se tale comportamento non sia frutto di un rimorso per aver lasciato andar via Ida.

Trono classico, anticipazioni

I colpi di scena non sono mancati nemmeno al trono classico. Il tronista Federico Nicotera è uscito con Carola in esterna. I due hanno mostrato ancora una volta di aver trovato un buon feeling; la conoscenza procede a gonfie vele e sembra che ci siano buoni motivi per proseguire.

Ovviamente a non reagire bene davanti all’esterna è stata Alice che si è arrabbiata e non poco tanto da uscire da lasciare la sua postazione. Federico l’ha poi seguita, hanno discusso ed infine la corteggiatrice si è seduta di nuovo al suo posto. Secondo Alice la scelta del ragazzo sarà Carola.

Lavinia Mauro, invece, ha scelto di fare un’esterna con Alessio Campoli e anche tra di loro tutto è andato alla grande. Infine, poi si è passati a Federico Dainese che ha optato per un’esterna con Elena, una nuova corteggiatrice.