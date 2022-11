Paolo Bonolis “Se sono in crisi con Sonia?” Ecco come stanno le cosa

Paolo Bonolis commenta in diretta a Domenica In le voci di una crisi tra lui e sua moglie, Sonia Bruganelli

Il conduttore romano è stato ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica in per presentare il suo nuovo libro. In questa occasione la presentatrice ha ripercorso con lui gli anni più belli della sua carriera, toccando anche tematiche molto particolari della sua vita privata.

Mara non ha potuto non chiedergli se le voci che circolano in rete da diverso tempo sono vere, ovvero se è realmente in crisi con Sonia Bruganelli.

Paolo Bonolis parla del suo rapporto con Sonia Bruganelli

Come già detto in precedenza da tempo circolano voci sulla presunta crisi tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Il conduttore questa volta, approfittando della sua presenza in televisione ha detto la sua, con la speranza di mettere a tacere una volta per tutte questi pettegolezzi.

“Si è parlato di crisi, separazioni, vuoi chiarire, dire qualcosa?” ha chiesto Mara. “La verità che mia moglie non si tiene un sorcio in bocca, non ho niente da chiarire, le cose sono molto più semplici di così”.

Il conduttore ha continuato poi dicendo che mesi fa hanno preso un appartamento accanto al loro, sullo stesso pianerottolo. Da li hanno fatto una porta perché lei ha piacere ad avere una camera da letto con il bagno suo, lei sta con Adele e io sto di là con Davide . La gente vuole sapere e io gli dico…”fatevi i cazzi vostri”

Le parole al miele verso la compagna

Paolo Bonolis dopo aver guardato un RWM mandato da Mara Venier dove si vede sua moglie in compagnia dei bambini, ha precisato che Sonia Bruganelli è un ottima madre e una bravissima compagna.

E’ una donna eccezionale ed è molto contento ad aver avuto dei figli con lei. Insomma, dalla vita non poteva chiedere compagna migliore…

Sonia e Paolo quindi vivono serenamente la loro storia da più di venti anni e tra di loro non c’è nessuna aria di crisi.