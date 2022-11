GF Vip due ex volti di Uomini e Donne entreranno nella casa? Ecco di chi si tratta

Il cast del GF Vip è in continuo di venire e, dopo gli ultimi ingressi di giovedì scorso, pare ce ne saranno degli altri. Sul web sono trapelate delle indiscrezioni piuttosto interessanti che riguardano gli ipotetici nuovi concorrenti e tra loro ci sono anche due ex volti di Uomini e Donne.

Uno in particolare è un ex tronista del dating show di Maria De Filippi che, soprattutto in questo periodo, ha destato parecchio sgomento. Vediamo nel dettaglio di chi si tratta e quali sono le probabilità che questa ipotesi possa concretizzarsi.

Ecco chi è il primo personaggio di Uomini e Donne che potrebbe sbarcare al GF Vip

In queste ore c’è molto sgomento dietro le quinte del GF Vip per la scelta dei nuovi concorrenti. Come ogni anno, ormai si sa, i concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini sono in continua evoluzione. Solo giovedì scorso sono entrati cinque nuovi protagonisti, che stanno già creando svariate dinamiche all’interno della casa. Ad ogni modo, adesso pare si stia valutando l’ipotesi di introdurre dei nuovi protagonisti, pronti a mettersi in gioco.

Tra questi ci sono anche due ex volti di Uomini e Donne. Uno di loro è un ex tronista del dating show di Maria De Filippi, ovvero, Eugenio Colombo. Il ragazzo sta facendo parlare molto di sé nell’ultimo periodo a causa della fine del matrimonio da sua moglie Francesca Del Taglia. anche lei conosciuta all’interno del programma pomeridiano di Canale 5. Il suo ipotetico ingresso potrebbe generare grosso sgomento, proprio a causa di tutte le dinamiche familiari che lo stanno riguardando.

Anche una dama di Uomini e Donne nel cast?

Al momento, però, non vi è alcuna conferma di questa indiscrezione. Eugenio, infatti, è molto taciturno sulla questione sul suo profilo Instagram. In effetti, bisogna aspettare l’ufficialità da parte dello staff del reality show prima di potersi sbilanciare sulla faccenda. Ad ogni modo, Eugenio potrebbe non essere l’unico personaggio proveniente da Uomini e Donne che potrebbe varcare la soglia della porta rossa della casa del GF Vip.

Si vocifera, infatti, che possa fare il suo ingresso trionfale anche una dama del trono over. Il primo pensiero è andato per molti a Gemma Galgani, ma al momento non si ha nessuna conferma a riguardo. In effetti, non è neppure chiaro se si tratti di una vecchia conoscenza del programma o di una donna che fa ancora parte del parterre. Non resta che attendere per saperne di più.