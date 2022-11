Uomini e Donne, già finita tra Alessandro e Ida? Lui beccato con un’altra (FOTO)

Nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne, che sono state effettuate durante lo scorso fine settimana, Alessandro Vicinanza e Ida Platano hanno lasciato il programma insieme. In queste ore, però, sul cavaliere è sopraggiunta una segnalazione che sta generando parecchio sgomento.

Una fan della trasmissione, infatti, ha dichiarato di aver visto il cavaliere a Salerno in compagnia di una donna che, tuttavia, non è Ida. Vediamo nel dettaglio cosa è emerso a riguardo.

La segnalazione di Alessandro di Uomini e Donne

Ida e Alessandro hanno lasciato la trasmissione di Uomini e Donne insieme. Dopo tantissimi alti e bassi, la coppia ha deciso di darsi una seconda opportunità e di proseguire la loro relazione lontano dalle telecamere. A distanza di soli un paio di giorni dal lieto evento, però, sono trapelate delle notizie inattese. L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha pubblicato sul suo account di Instagram una segnalazione di una sua fan proprio riferita a Vicinanza.

Nello specifico, la persona in questione ha mandato alla donna una foto in cui si vede Alessandro voltato di spalle in compagnia di una ragazza che, chiaramente, non è Ida Platano. L’autrice dello scatto ha anche aggiunto altri dettagli in merito al luogo in cui è stata scattata la foto e altre curiosità. Nello specifico, i due si trovavano a Salerno, al di fuori di un locale sito sulla zona del corso. (Continua dopo la foto)

La reazione di Ida Platano

Dall’immagine in questione non si vedono comportamenti ambigui o romantici tra i due, anche se lei è di profilo e si vede palesemente che gli sorride. Ad ogni modo, almeno per il momento non si sa chi sia la ragazza in questione e, per quale ragione, era con Alessandro da sola in un locale. Per adesso, inoltre, Ida Platano non è intervenuta sulla faccenda.

Nel frattempo, Ida Platano ha pubblicato un video motivazionale su Instagram. Alcune ore fa, sul suo account social è apparso un video in cui si sente una voce fuoricampo che fa un discorso molto toccante sull’amarsi e sul non dare peso a quello che pensano gli altri, soprattutto alle persone che non fanno altro che criticare. Nella vita bisogna essere fieri di ciò che si è ed è necessario provare a cambiarsi solo se si ritiene che questo possa portare ad un miglioramento.