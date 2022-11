Salvatore Di Carlo beccato con un’altra donna: primi video insieme, ma qualcosa non torna

Il matrimonio tra Salvatore Di Carlo e Teresa Cilia è giunto al termine un po’ di mesi fa e in queste ore il ragazzo è stato beccato in compagnia di un’altra donna. A mostrare tutto è stato direttamente l’ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Nello specifico, infatti, il ragazzo ha pubblicato delle Instagram Stories, cosa alquanto strana dato che non è solito pubblicare molti contenuti sui social, in cui appare in dolce compagnia. I fan più attenti, però, hanno notato un dettaglio che sta generando un po’ di sgomento.

Chi è l’altra donna in compagnia di Salvatore Di Carlo?

In questo periodo si sta molto parlando di Salvatore Di Carlo e Teresa Cilia, ex partecipanti di Uomini e Donne. Il loro amore sembrava indissolubile, tuttavia, per loro è arrivato il capolinea, al punto che hanno ufficializzato la fine del loro matrimonio. Come è giusto che sia, dunque, entrambi stanno prendendo possesso della loro vita e, secondo alcune indiscrezioni, pare abbiano già trovato nuove compagnia.

Specie per quanto riguarda Salvatore, il ragazzo pare abbia trascorso un fine settimana estremamente romantico. Dal suo account di Instagram, infatti, si evince che il calciatore abbia passato la notte in dolce compagnia. Dai video si vede una splendida stanza d’hotel con vista sul mare, una colazione in terrazza e un caffè preso in piazza sotto le calde luci del sole d’autunno.

I fan di Uomini e Donne notano qualcosa di strano nel ragazzo

Il viso della donna, però, non è mai stato inquadrato in maniera ufficiale. Le riprese, infatti, si interrompevano sempre poco prima che venisse inquadrata l’accompagnatrice di Salvatore Di Carlo. Ad ogni modo, in una IG Stories registrata ieri sera, però, accanto all’ex di Teresa Cilia appare una ragazza dai capelli scuri e raccolti, sarà lei la nuova fiamma? Al momento non ci sono conferme ufficiali.

I fan più attenti, però, hanno notato un dettaglio alquanto esplicito. In particolar modo, in molti si sono resi conto che Salvatore porti ancora la fede al dito. Se il matrimonio con Teresa è giunto al termine, per quale ragione porta ancora tale anello? Al momento, il diretto interessato non ha fornito nessuna spiegazione a riguardo. In merito a Teresa, invece, anche lei ieri sera pare fosse in dolce compagnia. Anche in questa circostanza, però, è necessario attendere ancora un po’ per avere delle certezze.