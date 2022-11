Federica Aversano ha mentito a Uomini e Donne? Ecco il vero motivo per cui ha lasciato il trono

Come tutti i fan di Uomini e Donne avranno avuto modo di apprendere, nelle scorse registrazioni del talk show pomeridiano Federica Aversano ha deciso di lasciare il trono. La ragazza ha ammesso di non essere più motivata a continuare questa avventura.

La giovane ha troppi impegni, tra cui un figlio piccolo a cui badare, pertanto, era diventato incompatibile per lei continuare fare su e giù tra Napoli e Roma per prendere parte alle registrazioni. A distanza di qualche giorno da tale decisione, però, sul web stanno trapelando delle segnalazioni piuttosto compromettenti, che lasciano trapelare una versione dei fatti diversa.

L’abbandono inaspettati di Uomini e Donne di Federica

Federica Aversano ha deciso di abbandonare il trono di Uomini e Donne. La ragazza stava mostrando i primi segni di cedimento già nelle messe in onda trasmesse su Canale 5. La giovane sembrava non nutrire interesse per nessuno dei suoi corteggiatori. Questo le ha provocato anche un certo malessere, al punto da lasciarsi andare ad un pianto molto toccante in una precedente puntata.

Stando a quanto emerso dalle ultime registrazioni, però, pare proprio che la ragazza abbia deciso di chiudere la sua avventura. Essa è divenuta incompatibile con i suoi impegni. Inoltre, non provando sentimenti per alcun corteggiatore, ha sentito il bisogno di andare vi e di dedicarsi di più alla sua vita al di fuori della trasmissione. L’influencer Deianira Marzano, però, ha raccolto la segnalazione di una fan la quale ha lasciato trapelare una verità inaspettata.

Segnalazione sull’Aversano: spunta un uomo misterioso

Secondo quanto riportato da tale utente del web, il motivo reale per il quale Federica Aversano avrebbe deciso di abbandonare il trono di Uomini e Donne risieder in una relazione che avrebbe al di fuori. In particolare, secondo l’autrice di tale segnalazione, Federica avrebbe conosciuto un uomo all’esterno del talk show e avrebbe cominciato a frequentarlo. Nell’ultimo periodo, poi, le cose sarebbero decollate, al punto da spingere la ragazza a prendere la decisione di andare via.

Naturalmente, al momento non ci sono commenti da parte dell’Aversano. Fino a quando le puntate di Uomini e Donne non verranno trasmesse, infatti, la giovane non potrà proferire parola in merito a quanto stia accadendo nella sua vita sentimentale. Non resta che attendere ancora un po’ prima di saperne di più.