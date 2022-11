Uomini e donne, ex cavaliere allontanato dal programma: “Adesso è ora di parlare!”

Chi ha seguito in passato Uomini e donne sicuramente si ricorderà di Fabio Antonucci. Recentemente , l’ex cavaliere del trono over si è lasciato andare ad una lunga intervista di Fralof e ha svelato alcuni retroscena davvero incredibili sul programma.

Uomini e donne: Fabio Antonucci e il suo percorso nel programma

Fabio ha raccontato di aver fatto parte del parterre verso aprile e di essere stato a Uomini e donne per circa un mese e mezzo.

Antonucci ha inoltre spiegato che avrebbe tanto desiderio nel ritornare anche perchè ci sarebbero alcune dame che gli interessano particolarmente. Roberta Di Padua e Gloria, persona che tra l’altro ha anche frequentato nel programma.

Fabio ha rivelato che tra lui e Gloria c’è sempre stata molta chimica fin dall’inizio e crede che tra loro due poteva nascere qualcosa, ma si sono persi.

L’ex cavaliere inoltre, ammette le sue colpe e a distanza di tempo ha capito che qualcosa ha sbagliato con lei. “A 43 anni prima di intraprendere un percorso ho bisogno di tempo.”

Perchè non è più ne parterre dei cavalieri

Fabio non ha nascosto il desiderio di voler tornare nel parterre di Uomini e donne anche perchè convinto di poter dare molto. Si definisce una persona sensibile, schietta e sincera e vedendo il programma da casa ci sono molte signore interessanti che avrebbe piacere di conoscere.

Intanto, però, ha fatto sapere che non sa se questo è possibile, anche perchè nella scorsa edizione è stato allontanato senza una valido motivo. “E’ stata una scelta loro, una scelta dello staff che ha deciso di non chiamarmi. Ion on ho nulla da dire su di loro sono persone favolose e credo molto nel programma.

E’ una trasmissione serie e credono nell’amore tra le coppie che nascono. Non conosco i motivi che li hanno spinti a non chiamarmi. Mi dispiace perchè io non sono andato li per visibilità. Chissà se ora ci ripensano. Queste, le parole di Antonucci a Fralof. E’ possibile quindi che l’ex partecipante del trono over possa ritornare come del resto è già accaduto con Riccardo e di recente con Biagio. Non ci resta che attendere aggiornamenti.