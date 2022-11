Edoardo Donnamaria smaschera la produzione: la regia censura ma troppo tardi!

Edoardo Donnamaria si lascia andare ad una confessione clamorosa sulle dinamiche del GFVip

E’ scattata di nuovo un’altra censura al Grande Fratello Vip, ma possiamo dire anche questa volta troppo tardi. Chi segue il reality sa benissimo quanto il programma sia cambiato a livello di strategie con Alfonso Signorini.

Non è la prima volta che si parla di dinamiche costruite e tavolino e di falsità all’interno della casa… A tal proposito sono in tanti, soprattutto sul web a chiedersi come sia possibile che in tv possano accadere certe cose…

Questo in riferimento al caso Bellavia, agli strani atteggiamenti di Elenoire, ma anche alle tante polemiche e litigi quasi sempre inutili. Ecco che a svelare qualcosa in più e inconsapevolmente ci ha pensato proprio Edoardo Donnamaria. Ma cosa è accaduto adesso?

Grande Fratello Vip. Antonella Fiordalisi in lacrime dopo la diretta

Tutto è accaduto dopo la fine della puntata del Grande Fratello Vip. Antonella è andata in crisi lasciandosi andare ad un lungo pianto, in quanto dispiaciuta per la sofferenza del suo ex ragazzo.

Una reazione umana che Edoardo ha capito benissimo dato che la giovane dopo che è andata da lui per scusarsi è stata ben compresa. Dopo un’oretta la Fiordalisi si è ripresa confortata e incoraggiata dagli altri inquilini. Antonella ha raggiunto Edoardo e le ha chiesto scusa per il suo atteggiamento.

Edoardo Donnamaria smaschera la produzione!

La chiacchierata tra Edoardo e la Fiordalisi ha avuto subito un riscontro molto particolare. Il giovane infatti, ha detto alla fidanzata di aver capito il suo atteggiamento e di averla compresa. Ma a scatenare il popolo web un’altra sua affermazione.

Donnamaria ha lasciato intendere ad Antonella di aver reagito così in quanto ha ricevuto suggerimenti dalla produzione, o meglio ha specificato: Mi hanno detto come la tua ragazza sta piangendo per il tuo ex e tu non fai niente? Non sei arrabbiato? Gli ho risposto che piangevi perchè gli vuoi bene non perchè sei innamorata.

Antonella sconcertata ha accennato una risposta ma la regia ha subito censurato, anche se troppo in ritardo. Ormai la verità è venuta fuori!