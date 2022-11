Antonella Fiordelisi incidente piccante al GF Vip: apre le gambe e si vede tutto (VIDEO)

Antonella Fiordelisi è stata tra le protagoniste indiscusse della puntata di ieri del GF Vip. La showgirl, però, ha fatto molto discutere sul web anche per un incidente piccante di cui si è resa protagonista durante la diretta.

La ragazza era piuttosto provata in quanto ha incontrato il suo ex fidanzato, il quale le ha confessato di essere ancora follemente innamorato di lei. La giovane era così stravolta al punto da non rendersi conto di aver messo in bella mostra le sue grazie.

Antonella totalmente stravolta al GF Vip

Nel corso della messa in onda di ieri sera del GF Vip, Antonella Fiordelisi si è resa protagonista di un incidente piccante che ha generato molto interesse ed ilarità sul web. La giovane è stata chiamata da Alfonso Signorini per incontrare il suo ex fidanzato. I due hanno avuto un momento di confronto davvero molto sentito, durante il quale lei è addirittura scoppiata in lacrime.

Il ragazzo ha ammesso di essere ancora innamorato di lei ed è convinto che la concorrente lo ricambi. Antonella, però, ha smentito le sue dichiarazioni asserendo di volergli davvero molto bene e di non volerlo perdere nella sua vita, tuttavia, non nutre più amore nei suoi confronti. Al termine del confronto, poi, la Fiordelisi è tornata in salotto parecchio scombussolata. Ad un certo punto, Signorini le ha chiesto di recarsi subito in confessionale. Antonella, così, ha fatto un balzo dal divano ed è stato allora che è accaduto l’impensabile.

L’incidente piccante della Fiordelisi e lo sfogo post puntata

Nell’alzarsi frettolosamente dal divano, infatti, Antonella Fiordelisi ha dato luogo ad un incidente piccante nella casa del GF Vip Nello specifico, ha aperto le gambe e, avendo un abito molto stretto e decisamente corto, ha mostrato l’intimo che indossava. I telespettatori più attenti si sono resi conto di questa gaffe, sta di fatto che hanno subito pubblicato il video in cui è ripresa questa scena attraverso i social.

In ogni caso, Antonella non ha proprio badato a questo piccolo imprevisto in quanto era davvero molto provata. Anche nelle ore successive alla diretta, la giovane ha avuto un momento di sfogo durante il quale è scoppiata in lacrime ed ha ammesso di nutrire un sentimento per il suo ex che, tuttavia, non può essere definito amore. Adesso, infatti, è felice del suo rapporto con Edoardo.