Ilary Blasi toglie la fede nuziale: al suo posto un gioiello da urlo!

Il gioiello messo al posto della fede nuziale non è passato inosservato

E’ ormai finita la love storie che per tanti anni ha fatto sognare i fan. Ilary Blasi e Francesco Totti si sono detti addio per sempre e questa volta non sembrano esserci buoni propositi per un passo indietro.

A confermarlo non solo la nuova relazione di lui con Noemi Bocci ma anche la decisione di Ilary di togliere la fede nuziale. Un gesto importante che di certo non è passato inosservato ai fan, dopo il recente scatto che lei stessa ha postato sui social.

Arriva il primo faccia a faccia tra Ilary e Totti

Ilary Blasi ha ormai archiviato tutto, Totti è solo acqua passata. Quel che resta sono il frutto nato dalla loro unione i suoi 3 figli. La conduttrice televisiva non sta passando un bel momento dato che come accade in tutte le storie una separazione è sempre difficile da superare.

Ancora di più in questo caso, per due personaggi al centro dell’attenzione mediatica. Il prossimo 11 novembre ci sarà la prima udienza e per la prima volta i due ex coniugi si incontreranno faccia a faccia.

Ilary Blasi toglie l’anello nuziale: cosa ha messo al suo posto?

Dopo Francesco Totti anche Ilary Balsi sembra aver voltato pagina. La conduttrice televisiva lo ha dimostrato poche ore fa con uno scatto che non è passato inosservato.

Nel dettaglio ha pubblicato una foto facendo notare a tutti di aver messo gli occhiali da vista. Una novità per i suoi tantissimi fan che l’hanno sempre vista indossare solo occhiali da sole.

Ma a quanto pare un altro dettaglio non è passato inosservato, ovvero la fede nuziale. Ilary l’ha tolta e al suo posto ha deciso di indossare un anello tempestato di brillanti. Come si può vedere dall’immagine ne ha messi 4 tutti uguali.

Un segno preciso che lascia intendere un nuovo inizio e soprattutto nessun rimpianto… Intanto, si attende il primo incontro tra gli ex coniugi: cosa succederà in tribunale? Non ci resta altro che attendere nuovi aggiornamenti