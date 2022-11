Romina Power chiede scusa a tutti: la cantante fa un passo indietro verso la Lecciso?

Brutte notizie per l’ex moglie di Al Bano che di recente ha raccontato cosa sta vivendo

Romina Power non sta bene e le sue condizioni di salute hanno allarmato i fan. La cantante direttamente sul suo account social ha fatto sapere che negli ultimi mesi sta avendo seri problemi alle gambe, che non le permettono addirittura di camminare

Una situazione al quanto spiacevole per l’artista che si è trovata costretta ad annullare un appuntamento insieme a suo figlio, dove l’attendevano migliaia di fans. “I miei problemi di deambulazione mi impediscono di muovermi. Passerà, però non posso nascondere il mio dispiacere”, in riferimento alla sua mancata presenza a questo evento leccese.

Romina Power chiede scusa a tutti

La madre di Yari Carrisi ha continuato nella sua diretta Ig a spiegare come sta adesso, ammettendo di sentire dei forti dolori. Ricordiamo che lo scorso anno ha subito un delicato intervento al ginocchio, e molto probabilmente tali fastidi sono ancora causati dal quell’operazione.

Romina si è detta molto dispiaciuta nel saltare l’evento e si è scusata con tutti. Il mio corpo in questo periodo mi sta dando del filo da torcere e purtroppo non mi rende agile come vorrei. Devo ammettere che non riesco proprio a camminare. Chiedo scusa, spero ovviamente che le mie forze possano ritornare il prima possibile”. Al momento non sappiamo ancora se si è ripresa ma di sicuro nei prossimi giorni avremmo aggiornamenti.

Loredana Lecciso e Romina ai ferri corti: intervengono gli avvocati

Che Loredana Lecciso e l’ex moglie del compagno non siano grandi amiche è cosa nota a tutti. Negli ultimi anno, però , il loro rapporto sembra davvero peggiorato nonostante più volte Al Bano abbia chiesto ad entrambe di posare l’ascia di guerra.

Ora sembra che i loro problemi possano passare addirittura in tribunale. Si perchè la Power si è permessa di diffidare Loredana durante un’intervista a Domenica In e pare che quest’ultima non abbia preso bene la querelle.

Di conseguenza ha deciso di rivolgersi ad un’avvocato con la speranza che Romina la smetta di metterle i bastoni tra le ruote. Secondo i più informati sembrerebbe che anche Al Bano si sia schierato dalla parte della compagna e le abbia consigliato di agire! Sicuramente ne vedremo ancora delle belle!!