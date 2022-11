La vita in diretta cancellata dal palinsesto: Matano costretto allo stop

Brutte notizie per Alberto Matano e la sua Vita in diretta

Sono in arrivo grandi cambiamenti sul palinsesto Rai a breve. A farlo sapere è direttamente il portale di DavideMaggio dove ha annunciato un vero e proprio stravolgimento per molte trasmissioni.

Tra queste troviamo sicuramente la Vita in Diretta di Alberto Matano che da settembre ad oggi sta ottenendo grandi risultato in termini di ascolti. Nonostante questo però per lui e tutta la sua trasmissione sono in arrivo pessime notizie: Alberto Matano sarà costretto a prendersi una pausa.

La vita in diretta cancellata dal palinsesto

Come in molti sapranno sono in arrivo su Rai 1 i Mondiali 2022 di calcio in Qatar, in programma dal 20 novembre al 18 dicembre. La rete ammiraglia della tv di Stato trasmetterà 39 partite (le altre su Rai 2 e Rai Sport), di cui 17 in onda di pomeriggio.

Di conseguenza ecco cosa accadrà a molte trasmissioni tra cui La vita in diretta. Il contenitore di informazione pomeridiana nella prima settimana dei Mondiali andrà in onda come sempre ma chiuderà con circa mezz’ora d’anticipo, alle 18.10, per lasciare spazio a L’Eredità e al Tg1 che dovranno cedere la linea ai colleghi per le partite dell 20.00.

Per quanto riguarda, invece, la settimana dal 28 novembre al 1° dicembre, La vita in diretta sarà cancellata totalmente dal palinsesto, mentre in quella successiva andrà in onda soltanto mercoledì 7 e giovedì 8 dicembre, riprendendo la regolare programmazione lunedì 12 dicembre.

Cambio programmazione anche per l’amica Mara Venier con Domenica In

Le altre 9 partite pomeridiane sono divise tra sabato (4) e domenica (5). La programmazione di Italia Sì di Marco Liorni non subirà interruzioni perché il programma, da sabato 19 novembre, anticiperà direttamente alle 14. Diverso il discorso per Domenica In: il 20 novembre andrà in onda in forma ridotta perché di pomeriggio ci sarà l’apertura dei mondiali.

Ma non solo, l’appuntamento del 27 novembre salterà del tutto mentre il 4 e il 18 dicembre, ritornerà ma in forma ridotta. Domenica 11 dicembre invece non dovrebbero esserci partite e tutto sarà trasmesso in forma regolare.

Infine, nelle quattro domeniche di gioco, non andrà in onda Da Noi… A Ruota Libera. Per Francesca Fialdini si chiuderà così prima del previsto il 2022.