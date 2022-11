Chiara Ferragni in lingerie, scoppia la bufera per ‘frainteso’: “Così mi fate venire voglia di…”

Chiara Ferragni ha risposto al commento di un fan che, vedendola in lingerie, le ha dato della maleducata e l’ha invitata a coprirsi

Non è di certo la prima volta che Chiara Feragni si ritrova a subire critiche ed offese anche pesanti da parte di haters. L’influencer questa volta però ha deciso di rispondere a chi anche con una parola è riuscita a ferirla.

In altre occasioni, si è sentita dire “sei una prostituta” oppure “ti vesti troppo sexy per essere madre” ora invece qualcuno le ha dato della maleducata ed ecco cosa è successo…

Chiara Ferragni in lingerie, scoppia la bufera per “frainteso”

Ancora una volta nel mirino è finita la moglie di Fedez. Da tempo, l’influencer digitale si sta mostrando sotto altre vesti che come spesso accade dividono il suo pubblico. Infatti, anche anche in questa occasione ha deciso di spogliarsi, postando un video da vero bollino rosso.

Qualcuno ha avuto da ridire. E così, ecco che in risposta al post è stato scritto: “Copriti, maleducata”. Peccato che la Ferragni, in questo caso, abbia deciso di rispondere a tono “Uno viene a insultarmi sulla mia pagine e sarei io la maleducata?”.

La risposta dell’influencer e d’applausi

Ma la questione tra Chiara Ferragni e il suo haters non è finita li. Si perchè dopo poco la moglie di Fedez non convinta ha ripostato nella sezione ig stories anche lo screen di quello che si sono detti nei messaggi, mettendo il ragazzo proprio con le spalle al muro.

Accanto all’immagine però ha aggiunto: “Questi sono i commenti ogni volta che posto qualcosa un pelino più sexy e che mi fanno venire voglia di andare in giro nuda”. Un commento malizioso accompagnato però da un sorriso.

Come già detto in precedenza non è la prima volta che la moglie di Fedez risponde a tono a qualcuno e anche in questa occasione il giovanotto davvero l’ha meritato. Non trovate?