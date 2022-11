Romina Power al settimo cielo: “Aspettavo questo momento da tre anni”

La cantante ha fatto una confidenza ai suoi fan: cosa ha dichiarato

Cosa è successo a Romina Power di tanto esilarante che in questo momento è al settimo cielo? Beh a raccontarlo è stata lei stessa direttamente sul suo account social.

Sono giorni un pò difficili a livello di salute per la cantante italoamericana, a causa di un problema dovuto alle game. Tale difficoltà le da di conseguenza dolori alle stesse da renderle impossibile camminare. Ma cosa è successo adesso?

Romina Power al settimo cielo: cosa è successo

Romina Power nonostante il grande dolore e le difficoltà nel camminare ha deciso di prendere parte ad un evento per lei importante. Si tratta di un concerto a Sofia, dove ad attenderla c’erano migliaia e migliaia di fan.

Un momento magico e una data che attendeva da ben tre anni. Sul proprio account instagram Romina si è esibita con tutta la sua forza e si è presentata interamente vestita in bianco. Un look deciso, puro e soprattutto originale come lei.

Purtroppo, per camminare si è dovuta affidare a delle stampelle, in quanto da sole non le era proprio possibile.

“Ho problemi di deambulazione”

Romina Power come potete vedere nel post sopra citato ha pubblicato una serie di immagini e video che la vedono sul palcoscenico con tutta la sua carica. Romina ha deciso di non molare e di non rinunciare soprattutto a questo evento.” Bellissimo show al Palazzo della cultura a Sofia, Bulgaria . Un pubblico adorabile! E’ stata dura per me ma ce l’ho fatta .

Come si può leggere sotto anche molte fan page le hanno scritto, ringraziandola. La Power ha risposto a tutti, sottolineando che attendeva questo momento da tre anni e per nulla al mondo poteva mancare.

L’ex moglie di Al Bano ha comunque fatto sapere che il dolore alle gambe che sta avendo in questi giorni è molto forte, da non riuscire a stare all’impiedi. “Ho problemi di deambulazione. I miei problemi di deambulazione mi impediscono di muovermi. Passerà anche questa”, queste le sue dichiarazioni pochi giorni fa.