GF Vip cambio programmazione e cambio di guardia: ecco cosa succederà a breve

Brutte notizie per i fan del GF Vip. Il reality show di Canale 5, infatti, si accinge a vivere un cambio di programmazione a partire dalla prossima settimana. Si tratta di una notizia che era stata già anticipata qualche tempo fa, ma adesso è arrivata la conferma definitiva.

Il programma condotto da Alfonso Signorini sta registrando buoni ascolti, così come rivelato dal conduttore nel corso della precedente puntata della trasmissione. Malgrado questo, però, la decisione di dimezzare le messe in onda settimanali è stata inevitabile.

Ecco i dettagli sul cambio programmazione del GF Vip

Il GF Vip molto presto vivrà un cambio di programmazione. Il reality show solitamente va in onda due volte a settimana, più precisamente il lunedì e il giovedì. A partire da lunedì 14 novembre, però, il programma verrà trasmesso solamente nella serata del lunedì. Tale decisione è scaturita da una necessità di adattare i palinsesti alle esigenze del momento. I Mondiali di Calcio stanno per cominciare, pertanto, molte trasmissione si stanno adeguando per permettere la messa in onda delle varie partite.

Come rivelato già per la Rai, anche il reality show di Canale 5, dunque, subirà delle modifiche in tal senso. Il cambiamento del palinsesto, quindi, non è affatto dovuto al basso libello di ascolti che molti hanno ipotizzato in questo periodo. Il programma sta mantenendo una media parecchio elevata che, sicuramente, implicherà l’allungamento della trasmissione anche dopo Natale.

Cambio di guardia nel reality show

Proprio a proposito del periodo di Natale, è in arrivo un’altra novità. Oltre al cambio di programmazione, che durerà per tutto il periodo dei Mondiali di Calcio, il GF Vip subirà anche un cambio di guardia. In particolare, Sonia Bruganelli ha già annunciato che nel periodo natalizio è solita prenotare delle lunghe e costose vacanze in compagnia della sua famiglia.

La donna non è disposta a rinunciare a questa tradizione per nulla, pertanto, in quel periodo non sarà presente come opinionista al GF Vip. Anche l’anno scorso di era verificato un fatto analogo e, in tale lasso di tempo, la donna fu sostituita da Laura Freddi. Quest’anno, invece, le cose potrebbero andare diversamente. Al suo posto potrebbe sbarcare Giulia Salemi per ricoprire a tutti gli effetti il ruolo di opinionista. Dato il successo che sta riscuotendo la ragazza, questa potrebbe rivelarsi l’ipotesi più verosimile.