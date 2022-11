Gravissimo lutto per Romina Power, il messaggio di addio è straziante (FOTO)

La cantante italoamericana colpita da un gravissimo lutto in queste ore

Poche ore fa, l’artista statunitense ha postato sul proprio account social un messaggio doloroso. Romina Power ha detto addio per sempre ad una persona molto vicina alla sua famiglia. Stiamo parlando di un grandissimo produttore cinematografico americano, amico sia suo che di sua sorella Taryn, come ha scritto lei stessa.

Poche parole, quelle della cantante ma ricche di amore, rispetto e soprattutto stima verso una persona che sicuramente avrà contribuito al suo successo. Andiamo a vedere insieme di chi si tratta

Romina Power, l’addio è straziante

Ha lasciato il corpo Michael Butler , produttore del musical HAIR e grande amico sia di Taryn che mio. Aveva 95 anni. 💕🌸, queste le parole di Romina Power accompagnate anche da un’immagine.

Uno scatto, del produttore oggi che come ha detto nel post aveva 95 anni.Il produttore come è scritto nella locandina è venuto a mancare ieri alle 12.24.

Un grave lutto per la famiglia Power e per la stessa Romina, che conosceva molto bene Michael. Come già detto in precedenza anche sua sorella Taryn, scomparsa due anni fa era amica di Bulter.

Problemi di salute per l’artista

Non è un momento facile per Romina Power e non solo per via di questo lutto. La Power da settimane soffre di problemi alle gambe. Un dolore molto forte che le sta rendendo la vita davvero difficile.

A farlo sapere lei stessa, con un post sui social. L’artista nei giorni scorsi doveva partecipare ad un evento molto importante ma non le è stato possibile.

“Ho un problema di salute. Il mio corpo in questo periodo mi sta dando del filo da torcere e purtroppo non mi rende agile come vorrei… Devo ammettere che non riesco proprio a camminare… Ho problemi di deambulazione. I miei problemi di deambulazione mi impediscono di muovermi. Passerà anche questa”.

Ieri sera, però, è riuscita a prendere parte ad un concerto a Sofia. Ad attenderla migliaia e migliaia di persone. E dalle foto postate pochi istanti fa è stato un vero successo!