GF Vip, Antonino Spinalbese sbotta contro gli autori: il duro due di picche a Ginevra

In queste ore, Antonino Spinalbese ha avuto uno sfogo nella casa del GF Vip in cui ha attaccato il comportamento degli autori del programma. Nello specifico, il parrucchiere si è soffermato soprattutto sul modo in cui la produzione stia decidendo di trattare la faccenda inerente l’ipotetico flirt nato tra lui e Ginevra Lamborghini.

I due stavano cominciando a nutrire una simpatia reciproca, ma poi la situazione è stata arrestata a causa della squalifica della Lamborghini dalla casa per l’affaire Marco Bellavia. Alfonso Signorini, però, sta facendo di tutto per continuare a tenere viva questa situazione. Ebbene, a quanto pare la situazione sta infastidendo parecchio l’ex di Belen.

Lo sfogo di Antonino contro alcune scelte del GF Vip

Antonino Spinalbese si è sfogato con la nuova arrivata Oriana Marzoli in merito ad alcuni comportamenti che stanno assumendo gli autori del GF Vip. In particolar modo, il ragazzo ha detto di essere stanco del modo in cui si parla del flirt tra lui e Ginevra. Vero è che tra i due stava nascendo una certa simpatia, tuttavia, tra loro non c’è stato nulla. Antonino ha ammesso di non conoscere affatto Ginevra, pertanto, il non vederla per tante settimane la sta trasformando in un lontanissimo ricordo.

Lo stesso Spinalbese ha chiarito che, in diverse occasioni, si è sentito in imbarazzo nel doversi necessariamente confrontare con la ragazza. Secondo il suo punto di vista, quegli incontri non avevano nessun tipo di necessità di esistere poiché tra loro non c’è assolutamente nulla. Il parrucchiere ha ammesso di capire che probabilmente è il pubblico a fare il tifo per loro, ma lui non ha 15 anni e non ha intenzione di assecondare questi inutili pettegolezzi.

Altra brutta notizia per Ginevra Lamborghini

Antonino Spinalbese è stato alquanto chiaro al GF Vip nel chiarire di non provare nulla per Ginevra Lamborghini. Come la prenderà la ragazza? Al momento la giovane sta facendo i conti anche con un’altra dura realtà. Dopo la sua squalifica, infatti, la ragazza aveva ammesso che si stesse smuovendo qualcosa nel rapporto con sua sorella Elettra. A quanto pare, però, le cose non stanno proprio in questo modo.

Sull’ultimo numero del magazine Chi, in edicola da oggi, mercoledì 9 novembre, è presente una verità del tutto diversa. Tra Elettra e Ginevra, infatti, non sembra esserci nessun punto di incontro. La cantante e influencer non sembra minimamente intenzionata a fare un passo nei confronti dell’ex gieffina.