Edoardo Tavassi squalificato dal GF Vip? Lui in lacrime, cosa è successo davvero (VIDEO)

La notte appena trascorsa è stata piuttosto movimentata all’interno della casa del GF Vip. A suscitare molto sgomento è stato uno sfogo di Edoardo Tavassi, il quale è improvvisamente scoppiato in lacrime dicendo a tutti che giovedì prossimo sarà squalificato.

Il ragazzo è uscito dal confessionale ed è apparso davvero profondamente turbato. In seguito, poi, ha raccontato a tutti i suoi compagni d’avventura di aver commesso un errore imperdonabile per il quale verrà buttato fuori. Le cose, però, non stanno esattamente in questo modo.

Edoardo in lacrime: racconta ai coinquilini che sarà squalificato

Edoardo Tavassi ha dato luogo ad un vero e proprio show nella notte appena trascorsa al GF Vip in quanto ha dichiarato che verrà squalificato. Il giovane è uscito dal confessionale in lacrime e si è sfogato con i compagni d’avventura. Il protagonista ha detto che gli autori lo hanno informato di aver commesso un errore imperdonabile al di sopra del quale non si può soprassedere. Per tale ragione, la produzione gli ha anticipato che giovedì prossimo verrà mandato via.

I presenti sono rimasti senza parole, soprattutto Patrizia Rossetti si è molto avvicinata a lui cercando di abbracciarlo e di rincuorarlo. Alcuni, però, si sono mostrati piuttosto sospettosi. Di solito, infatti, gli autori non comunicano mai in anticipo simili provvedimenti. Come accaduto anche in passato, infatti, i gieffini scoprono tutto in occasione della diretta, pertanto, hanno cominciato a fare delle domande al ragazzo per capire meglio.

Lo scherzo di Edoardo al GF Vip diventa virale

Ebbene, messo sotto torchio, Edoardo Tavassi ha continuato a rimarcare la sua posizione dicendo che, nel suo caso, il GF Vip ha deciso di agire così e per lui non c’è altra via se non la squalifica. Dopo momenti piuttosto concitati, poi, Edoardo ha finalmente raccontato la verità. Il gieffino è scoppiato a ridere ed ha informato tutti i presenti che si trattasse di uno scherzo.

Il video in questione è divenuto virale nel giro di poco tempo e moltissimi telespettatori sono intervenuti per commentare l’accaduto. Edoardo, a quanto pare, non sta affatto tradendo le aspettative del pubblico e si sta rivelando un ottimo concorrente, divertente e solare. La casa, in effetti aveva proprio bisogno di questa ventata di novità e di allegria in grado di creare delle nuove dinamiche.