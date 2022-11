Il Paradiso delle signore spoiler 11 novembre 2022: Salvatore va via, Vito fa una follia

L’ultima puntata della settimana del Paradiso delle signore, quella di venerdì 11 novembre 2022, sarà ricca di colpi di scena. In primo luogo, assisteremo ad una decisione inaspettata da parte di Salvatore. Il ragazzo si renderà conto di non poter più andare avanti così, pertanto, deve trovare il modo di distrarsi.

In merito a Vito, invece, il ragazzo è ormai sempre più innamorato di Maria. Proprio in virtù di questo, il ragazzo arriverà a fare una follia. Per quanto riguarda Adelaide, invece, la contessa troverà un porto sicuro in Marcello, il quale ha un’idea per sollevarle il morale.

Salvatore prende una decisione inattesa al Paradiso delle signore

Nella puntata dell’11 novembre 2022 del Paradiso delle signore vedremo che Stefania, Matilde e Vittorio faranno il possibile per dissuadere Marco dall’idea di abbandonare il suo lavoro. Il ragazzo sente di avere terra bruciata attorno, pertanto, sarà sempre più convinto di cambiare mestiere. I tre, però, riusciranno a farle cambiare idea? I tentativi di Adelaide di far cambiare approccio a Umberto non sono serviti a molto. La donna, infatti, sarà molto provata e Marcello farà il possibile per sollevarle il morale.

Il ragazzo, ormai, ha imparato a conoscere la contessa, pertanto, troverà il modo di distrarla dalle sue preoccupazioni almeno per una sera. Come la prenderà la donna? In merito a Salvatore, invece, il ragazzo sarà sempre più devastato dal dolore per la perdita di Anna. Ad ogni modo, il giovane deve trovare un diversivo, per tale ragione deciderà di partire alla volta di Londa.

Spoiler 11 novembre 2022:follia d’amore di Vito

La scelta di Salvatore di andare via per un po’ di tempo dovrebbe servirgli a distaccarsi un po’ dai problemi che ha a Milano. Inoltre, in questo modo potrà riabbracciare anche sua sorella Tina e sua madre Agnese. Al Paradiso delle signore, nella puntata di venerdì 11 novembre, intanto, vedremo che Maria avrà finito i disegni degli abiti e li sottoporrà alla visione di Flora. La donna, però, prenderà del tempo prima di giudicarli. Vito, intanto, farà una follia per la sua amata.

Vittorio, dal canto suo, avrà una brillante idea che riguarda Ezio. Il direttore dello shopping center proporrà a Colombo di trasferirsi a vivere a casa sua, almeno fino a quando la situazione con Veronica non si sarà risolta. Il protagonista accetterà la proposta del suo amico? Lo scopriremo venerdì a partire dalle 16:05 su Rai 1.