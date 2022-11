Antonella Fiordelisi scoop “Io e Francesco Monte siamo stati assieme ma lui era fidanzato con…”

Una vera e propria rivelazione bomba quella di Antonella Fiordelisi in queste ore

Gli utenti anche questa volta non hanno potuto non sentire le parole di Antonella Fiordelisi che si è lasciata andare a confessioni davvero clamorose. Durante la notte, la concorrente del Grande Fratello Vip ha svelato di aver avuto dei flirt con personaggi famosi, tra cui anche calciatori. Ma a quanto pare, alle orecchie dei più attenti non è passato inosservata una dichiarazione davvero bomba!!!!

Antonella Fiordelisi rivela di aver avuto corteggiamenti da persone importanti

All’interno della Casa del Grande Fratello Vip, Antonella è senza dubbio una delle protagoniste di questa edizione. Lunedì l’abbiamo vista alle prese con l’ex e ad un crollo emotivo per via sua. Intanto, sta procedendo anche la conoscenza con Edoardo e tra i due tutto sembra andare per il meglio.

Parlando con altri gieffini pochi giorni fa, la Fiordelisi ha rivelato di essere stata oggetto di attenzioni di tre famosi calciatori: ovvero Niccolò Zaniolo, Gonzalo Higuain e Francesco Totti.

Proprio su quest’ultimo è nato tutto un pettegolezzo tanto che la questione sembra sia finita in mano agli avvocati. Intanto, c’è da precisare che qualche settimana fa, il settimanale Chi ha postato alcuni scatti dell’influencer in compagnia di un altro pezzo grosso della tv.

Stiamo parlando di Massimo Giletti. Su questo presunto flirt è intervenuto il padre di lei, chiarendo subito in che rapporti sono i due. Ma il vero colpo di scena è avvenuto ieri sera, Antonella ha lanciato uno scoop che avrà conseguenze importanti!!!

Chi ha tradito Francesco Monte? Per il web non ci sono dubbi

Come già detto in precedenza, la vera bomba che ha sganciato Antonella è stata ieri notte. La gieffina ha raccontato agli concorrenti della casa di aver avuto un flirt con un ex tronista di Uomini e donne. Stiamo parlando di Francesco Monte. Stando al suo racconto quando si vedevano, il giovane pugliese era fidanzato e quindi avrebbe tradito la compagna con lei.

Uno scoop interessante che di certo non farà fare una bella figura al tarantino. Supponendo che Antonella abbia detto la verità ora resta da capire con chi Monte era fidanzato all’epoca. Teresanna Pugliese, Cecilia, Giulia Salemi o la sua attuale fidanzata Isabella?

Gli utenti da casa ascoltando le dichiarazioni di Antonella hanno subito ipotizzato che la cornuta della situazione sia proprio la Salemi, dato che quest’ultima in puntata ha mostrato più volte dei tweets contro di lei. Si tratta quindi di una vnedetta?