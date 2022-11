Luca Salatino, una sua ex entra al GF Vip? L’appello inatteso e la reazione di Soraia

Gli equilibri nella casa del GF Vip potrebbero cambiare drasticamente poiché un’ex di Luca Salatino potrebbe varcare la soglia della porta rossa. Nel corso di una recente intervista, Aurora Colombo, ex corteggiatrice di Luca a Uomini e Donne, ha fatto delle dichiarazioni inaspettate.

Nello specifico, la ragazza ha ammesso di essersi pentita del modo in cui si è comportata con Salatino. Adesso che sta capendo un po’ di più come è fatto, grazie al reality show, vorrebbe poter tornare indietro, quindi, ha avanzato una proposta. Come la prenderà Soraia? Vediamo cosa è successo.

La proposta inattesa dell’ex di Luca Salatino

Aurora Colombo, ex corteggiatrice di Luca Salatino a Uomini e Donne, ha rilasciato un’intervista in cui ha manifestato la sua volontà di entrare nella casa del GF Vip. La ragazza si è aperta ai microfoni di Novella 2000 ed ha detto di essere un po’ pentita del modo in cui si è comportata con Luca. All’epoca di Uomini e Donne, Aurora corteggiava il ragazzo ma, ad un certo punto del percorso, decise di andare via in quanto ritenne che i due non fossero compatibili.

La giovane, però, è sempre stata convinta che, se avesse portato a termine il suo percorso, Luca l’avrebbe scelta. Ad ogni modo, indietro non si può tornare, tuttavia, la protagonista vorrebbe una seconda opportunità. A tal riguardo, ha detto di aver rivalutato molto Salatino per come si sta comportando nel programma. Qui, rispetto al talk show di Maria De Filippi, sta tirando fuori del lati caratteriali che le stanno piacendo moltissimo.

Aurora Colombo entra al GF Vip? La reazione di Soraia

In virtù di tutto questo, l’ex di Luca Salatino ha detto che vorrebbe incontrarlo al GF Vip. Nel caso in cui Alfonso Signorini dovesse accogliere la sua richiesta, le ipotesi che potrebbero verificarsi sono due. La prima è che la giovane possa fare una semplice visita a Luca per avere un confronto con lui e dirgli in faccia tutto ciò che pensa. La seconda ipotesi, invece, fa capo al fatto che la Colombo potrebbe diventare nuova concorrente del programma.

Se questo dovesse avvenire, dunque, si verificherebbe la stessa cosa che è accaduta tra Edoardo, Antonella e Micol. Ad ogni modo, come l’avrà presa Soraia Allam? Al momento la ragazza non ha commentato la faccenda, probabilmente poiché non è venuta ancora a conoscenza di questa intervista. La giovane al momento si trova a Roma a casa della famiglia di Luca ed ha detto di sentire molto la mancanza del suo uomo.