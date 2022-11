Uomini e Donne nella puntata di oggi, 10 novembre: Tina furiosa con un cavaliere, Carola in lacrime

Giovedì 10 novembre ci sarà una nuova puntata di Uomini e Donne. In tale appuntamento andrà in onda la terza parte della registrazione cominciata martedì scorso. In particolar modo, si continuerà a dare spazio a Lavinia che, purtroppo sta affrontando più difficoltà del previsto nel relazionarsi con i suoi corteggiatori.

Restando sempre in tema di trono classico, poi, Federico uscirà in esterna sia con Alice sia con Carola. Con una ci sarà un bacio mentre con un’altra una lite molto accesa. Per Gemma Galgani, poi, ci saranno delle novità.

Novità su Federico a Uomini e Donne e gli scleri di Tina Cipollari

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 10 novembre, vedremo che l’attenzione passerà da Lavinia ad altri esponenti del trono classico. Soprattutto Federico Nicotera ha dato luogo a delle esterne piuttosto movimentate. Il ragazzo è uscito sia con Alice sia con Carola. Con la prima c’è stato un bacio molto passionale, mentre con la seconda non sono mancate discussioni piuttosto accese.

Nel corso della messa in onda si affronteranno e commenteranno entrambi i temi e Carola non potrà fare a meno di mostrarsi particolarmente provata per quanto accaduto. La ragazza arriverà addirittura a scoppiare in lacrime. Per consolarla, alla fine Federico deciderà di invitarla a ballare. Per buona parte della puntata, poi, vedremo che Tina Cipollari prenderà di mira un nuovo esponente del trono over di nome Alessandro. Tra i due ci saranno degli screzi sporadici e piuttosto accesi.

Spoiler 10 novembre: Gemma sempre più marginale

Restando sempre in tema di trono over, poi, nella puntata del 10 novembre di Uomini e Donne vedremo che sarà chiamata a centro studio anche Gemma Galgani. La dama non sta riscuotendo più grande successo in questo periodo, sta di fatto che i corteggiatori scarseggiano parecchio. Ad ogni modo, nella messa in onda odierna vedremo che la dama racconterà di essere uscita con un nuovo cavaliere. Lui è Franco.

Tra i due è esistente un divario anagrafico piuttosto importante. Per tale ragione, non mancheranno le polemiche da parte dei presenti in studio. In ogni caso, al termine del dibattito, la donna lascerà intendere di non essere particolarmente attratta dal protagonista. Ormai la sua presenza nel talk show sta diventando più che marginale, pertanto, sono altamente fondate le ipotesi secondo cui presto potrebbe lasciare la trasmissione.