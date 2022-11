“Retroscena bollenti e passione inaspettata”: colpo di scena a Ued , Riccardo confessa tutto

Colpo di scena a Uomini e donne: Riccardo Guarnieri confessa tutto e lascia a bocca aperta i presenti

Uno scoop davvero bomba quello che è apparso in queste ore in rete. Le anticipazioni di Uomini e donne ci fanno sapere che per Riccardo Guarnieri ci sono grandi novità in arrivo.

Dopo aver chiuso, forse definitivamente il suo capitolo con Ida, il quarantenne pugliese ha deciso di voltarsi tutto alle spalle e iniziare una nuova frequentazione. Infatti, al centro studio farà sapere di aver trascorso una notte con una dama

Uomini e donne: colpo di scena al trono over

A raccontare tutti i dettagli sarà il cavaliere tarantino, criticatissimo da Gianni Sperti. L’opinionista di Uomini e donne che non è mai stato tenero con Riccardo e che, c’è da giurarci, non lo sarà neppure adesso. Ma cosa ha combinato questa volta?

Le anticipazioni ci fanno sapere che Riccardo si è avvicinato ad una dama che mai nessuno avrebbe pensato. O meglio i due già qualche mese fa si sono scambiati i numeri frequentandosi ma senza nessun riscontro positivo: stiamo parlando di Gloria.

Riccardo fa un passo indietro, Gloria senza parole

Riccardo ha ammesso di essere andato a cena con Gloria e di averci poi dormito insieme. Nonostante questo ha poi sorprendentemente rivelato di voler incontrare Roberta Di Padua. Riccardo convince sempre meno. La sua storia con Gloria nella precedente edizione era tra l’altro finita senza nessun motivo. Lui improvvisamente aveva deciso di interrompere la conoscenza.

Lo stesso è successo adesso, Gloria infatti non immaginava una decisione del genere. La mattina prima della registrazione mi ha persino mandato un sms per darmi il buongiorno! Avrei preferito non avere questa sorpresa, una telefonata non gli sarebbe costata nulla e mi avrebbe risparmiato una doccia fredda… , queste le sue parole.

Ancora una volta, quindi, Guarnieri ha avuto un atteggiamento ambiguo, e possiamo dire anche infantile. Inutile dire la reazione di Gianni e Tina: il cavaliere infatti è stato “massacrato” dai due e anche Maria pare che questa volta ha davvero gettato la spugna! Al momento non ci attende altro che la messa in onda della puntata.