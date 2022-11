Grande Fratello Vip, stasera: Oriana a rischio squalifica: “Nella notte l’ha combinata grossa”

Una nuova puntata attende i fan del Grande Fratello Vip questa sera. A quanto pare, però, la diretta potrebbe partire subito con il botto dato che una concorrente da poco arrivata ha violato il regolamento. Stiamo parlando della super sensuale giovane Oriana che, sembra aver spoilerato all’interno della casa cose assolutamente vietate!

Grande Fratello Vip, Oriana a rischio squalifica

C’è un detto che dice che chi parla troppo spesso sbaglia ed è proprio quello che è successo ad Oriana in queste ore.

La donna stava sparlando di Giaele con Antonino, che sono giorni che ormai non si parlando. Spinalbese e la Donà mentre avevano lasciato intendere di essere quasi una coppia e di avere un’interesse reale da giorni si stanno praticamente evitando. Tanto che alla fine hanno deciso almeno per il momento di non rivolgersi più la parola.

Questo però appunto non gli impedisce di parlarsi alle spalle a vicenda. E mentre lei stanotte ha parlato con Patrizia, Wilma, Luca Onestini e Sara di aver chiuso i rapporti, Antonino si è sfogato con Oriana.

Anticipazioni: Provvedimenti disciplinari in arrivo per la gieffina

La concorrente, che ricordiamo è entrata nella casa del Grande Fratello Vip da circa una settimana, evidentemente è una che non sa tenersi un cecio in bocca, e senza pensare a cosa le potrebbe accadere stasera ha rivelato ad Antonino che Giaele fuori è molto amata dai fan e soprattutto che in classifica è una delle più votate in preferenza.

Il bello è che lui, che fino a qualche giorno fa dormiva con Giaele, si chiede anche il “Perchè?”. Insomma, queste parole potrebbero portare Oriana ad una squalifica immediata o anche ad un televoto flash. Ricordiamo che due anni fa è accaduto lo stesso con Andrea Zelletta.

L’ex tronista di Uomini e donne rivelò ai concorrenti in casa la classifica calcistica e fu messo in nomination. Ovviamente questo è un caso più grave e di conseguenza è molto probabile che la “punizione” sarà più severa. Al momento non ci resta altro che attendere la puntata di questa sera, in onda come sempre dalle 21.40 circa su Canale 5