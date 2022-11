Francesco Chiofalo smaschera il padre di Antonella Fiordelisi: “Ho le chat di come la manipolava”

Francesco Chiofalo ha rilasciato un’intervista in cui ha sparato a zero contro il padre di Antonella Fiordelisi. In particolare, il personal trainer ha accusato Stefano Fiordelisi di essere un manipolatore e di aver plagiato sua figlia.

L’uomo pare avrebbe mandato dei messaggi alquanto compromettenti a sua figlia nei quali la esortava a puntare su uomini famosi in grado di darle la giusta visibilità e tenore di vita. Vediamo nel dettaglio che cosa ha rivelato.

Le dure accuse di Francesco Chiofalo contro il padre di Antonella

In una recente intervista rilasciata a Fanpage, Francesco Chiofalo ha demolito il padre di Antonella Fiordelisi. I due ragazzi sono stati legati da un rapporto sentimentale, terminato poi a causa del padre di Antonella, almeno questa p la versione dei fatti di Chiofalo. Secondo quanto rivelato dal ragazzo, infatti, il signor Stefano avrebbe sempre fatto di tutto per intromettersi nella vita della figlia.

Quest’ultima avrebbe dovuto frequentare solamente calciatori o persone molto famose in modo da darle il giusto rilievo nell’ambito televisivo. Francesco ha ammesso di avere anche conservati dei messaggi in cui Stefano esortava sua figlia a lasciarlo per buttarsi su un calciatore appena arrivato a Napoli. Insomma, secondo il punto di vista di “lenticchio”, Antonella sarebbe totalmente plagiata dalla sua famiglia, specie da suo padre.

Le insinuazioni anche sul rapporto tra la Fiordelisi ed Edoardo al GF Vip

Nel corso dell’intervista, poi, Francesco Chiofalo ha parlato anche del rapporto tra Antonella Fiordelisi e Gianluca Beniincasa. A tal proposito ha detto che non è affatto vero che i due si siano lasciati a giugno. In realtà, i due avrebbero avuto dei rapporti intimi fino a poco prima che la giovane varcasse la soglia della casa del GF Vip. Inoltre, anche la relazione con Edoardo sarebbe solo una strategia per far parlare di sé.

Chiofalo ha svelato che il padre di Antonella era molto più propenso affinché la ragazza intraprendesse un flirt con Antonino Spinalbese, sicuramente più “titolato” di Donnamaria. Nel momento in cui ha scoperto che il pubblico era favorevole ai “Donnalisi”, però, l’uomo avrebbe cambiato idea e si sarebbe schierato a favore di questa relazione. Si tratta di accuse molto forti che, sicuramente, necessiterebbero di una replica da parte dei diretti interessati. Non resta che attendere per vedere se accadrà.