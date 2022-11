“Con lei puoi fare solo un giro, una schiaccia**na…” Attilio Romita shock, il pubblico lo vuole a casa (VIDEO)

Attilio Romita ne ha combinata un’altra delle sue e questa volta il popolo web chiede seri provvedimenti

Ancora clamore ed indignazione in questa edizione del Grande Fratello Vip, che al momento non sta dando grandi insegnamenti. Questa volta a finire al centro della bufera Attilio Romita che si è lasciato andare a frasi sessiste nei confronti della collega davvero vergognose. Il popolo web in queste ore si sta davvero scatenando e per stasera chiede seri provvedimenti per il giornalista.

Attilio Romita e la frase infelice su Oriana Marzoli

Il giornalista poco fa, si è lasciato andare, parlando con Luna Onestini, Charlie Gnocchi e altri inquilini, a delle frasi davvero poco carine su Oriana Marzoli. La new entry si è fatta subito notare da tutti dal primo momento, non solo per la sua bellezza ma anche peri il mondo in cui va vestita in giro per casa.

Infatti, con il suo fisico esplosivo è impossibile non notarla. Già protagonista di altri reality anche in Spagna, la giovane concorrente ha dimostrato di essere particolarmente esuberante e chiacchierando con i suoi compagni di avventura è sempre pronta a stuzzicarli.

Durante la notte, Attilio Romita insieme a l’ex tronista di uomini e donne e al cronista sportivo ha detto la sua sulla modella e le frasi da lui menzionate stanno scatenando il web.

In arrivo provvedimenti per il giornalista: “Tutti si dissociano”

“Quando guardo negli occhi una ragazza come Oriana, io penso che lì ci puoi fare solo un giretto, una schiacciatina, una bottarella”. Ovviamente tali parole hanno indignato anche gli altri concorrenti vicini, tanto che Luca Onesitini ha subiot esclamato “io mi dissocio”, mentre Daniele Dal Moro, che era seduto li accanto si è alzato di scatto schifato…

Il giornalista che attualmente è in nomination non ha pensato minimamente alla gravità delle sue frasi e stasera per lui potrebbero arrivare gravi conseguenze. E’ molto probabile che il GFVip lo mandi via, senza aspettare l’esito delle votazioni.

Ecco il video di quanto successo che sta in queste ore indignando tutti