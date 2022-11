Teresa Cilia svela finalmente cosa le ha fatto Salvatore, spuntano messaggi: “Deve vergognarsi”

Dopo tantissime domande, supposizioni, illazioni e ipotesi varie, Teresa Cilia ha finalmente rotto il silenzio su Salvatore di Carlo. In queste ore stavano circolando numerose segnalazioni sul ragazzo volte ad evidenziare alcuni comportamenti poco edificanti che avrebbe assunto nei riguardi della sua ex.

Ebbene, adesso Teresa ha deciso di parlare e, anche se in maniera un po’ velata, ha confermato tutti i pettegolezzi che stanno circolando. Vediamo nel dettaglio che cosa ha detto.

Teresa Cilia conferma i tradimenti di Salvatore

In questi giorni, alcuni utenti del web hanno diffuso delle segnalazioni contro Salvatore Di Carlo. Molte persone hanno accusato il ragazzo di aver sempre tradito sua moglie, anche quando sembravano felici e sereni insieme. Lui ha preferito non intervenire sulla faccenda per contro, invece, Teresa ha rotto il silenzio. L’ex tronista di Uomini e Donne ha detto di essere stanca di continuare a ricevere messaggi in cui passa per “cornuta”, per tale ragione adesso vuole dire tutto.

A tal riguardo, la donna ha detto di non avere assolutamente nulla di cui vergognarsi. Se Salvatore l’ha tradita, sarà un problema suo ed è lui che dovrebbe provare vergogna. Lei sente di essere troppo pura anche solo per pensare a cose del genere. La giovane, però, successivamente ha confermato alcuni comportamenti loschi adoperati da suo marito quando erano insieme. A tal riguardo, ha detto di aver scoperto dei messaggi.

La scoperta dei messaggi sul cellulare di Di Carlo

Teresa Cilia, dunque, ha confermato che la rottura definitiva con Salvatore Di Carlo sia avvenuta a causa di alcuni messaggi scoperti sul telefono di lui. Essi, chiaramente, lasciavano intendere che il ragazzo avesse altre frequentazioni. Seppur l’ex tronista non abbia mai avuto la conferma certa di come si stesse comportando il suo uomo, ha sentito il bisogno di interrompere il loro matrimonio.

Con questo chiarimento, dunque, la Cilia si augura che questo caso venga archiviato e che nessuno le faccia più domande a riguardo. Adesso Teresa sente di essere serena e si sente felice poiché ha capito che, in realtà, non le manca assolutamente nulla. Pertanto, adesso andrà avanti nella sua vita a testa alta come è sempre stata solita fare. In merito a Salvatore, invece, è particolarmente attivo sui social in questo periodo, contrariamente al solito. Pertanto, non resta che attendere per vedere se deciderà di replicare.