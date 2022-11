Sonia Bruganelli asfalta Antonella Fiordelisi: ecco svelata la sua strategia al GF Vip

Nel corso di una recente intervista a Casa Chi, Sonia Bruganelli ha preso di moira Antonella Fiordelisi. L’opinionista del GF Vip è sempre molto schietta e, anche in questo caso, non ha potuto fare a meno di esserlo.

A tal riguardo, la moglie di Paolo Bonolis ha ammesso di cominciare ad avere dei grossi sospetti sulla veridicità dei comportamenti di Antonella. La ragazza ha compiuto un passo falso che le avrebbe fatto cascare la maschera che indossa. Vediamo di cosa si tratta.

Le dure considerazioni di Sonia Bruganelli contro Antonella

Sonia Bruganelli ha sparato a zero contro Antonella Fiordelisi. In particolar modo, l’opinionista ha ammesso di non apprezzare particolarmente l’atteggiamento della ragazza. Inizialmente la giovane ha riscosso un grande seguito da parte del pubblico e questo perché portava con sé il suo seguito di fan. Con il passare del tempo, però, è cominciata a venir fuori con i suoi difetti e le sue incongruenze.

Nello specifico, Sonia ritiene che Antonella si sia cucita addosso a tutti i costi un personaggio che, tuttavia, in questi giorni è stato smascherato. La Fiordelisi starebbe facendo di tutto per dare luogo a comportamenti che possano consentirle di restare il più a lungo possibile nella casa, ivi compreso il rapporto con Edoardo Donnamaria. Ad ogni modo, la maschera della giovane sarebbe calata lunedì scorso, quando si è confrontata con il suo ex, o presunto tale, Gianluca Benincasa.

La maschera della Fiordelisi è caduta: ecco quando

Il ragazzo ha ammesso di essere ancora innamorato di lei ed ha detto di essere convinto di essere ricambiato. Antonella Fiordelisi non ha replicato con la sua solita verve e questo ha generato molti dubbi in Sonia Bruganelli. In molti credono che la giovane non abbia reagito in maniera rigida perché vuole ancora molto bene al suo ex, ma Sonia è di un parere differente.

La Bruganelli ritiene che Antonella non abbia reagito poiché consapevole di essere stata smascherata da Gianluca. Se fosse stata realmente innamorata di Edoardo, infatti, si sarebbe dovuta limitare a dire semplicemente questo. Proprio in merito a Donnamaria, poi, Sonia ha svelato che se fosse stata sua madre, si sarebbe fiondata in casa e lo avrebbe costretto ad uscire. Il giovane sta mostrando di essere privo di carattere e personalità, cosa che un genitore non dovrebbe tollerare.