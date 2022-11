Il Paradiso delle signore anticipazioni 14 novembre 2022: Flora umilia Maria

Lunedì 14 novembre andrà in onda una nuova puntata del Paradiso delle signore. In tale occasione vedremo che Flora si comporterà in modo davvero meschino nei confronti di Maria. La giovane, infatti, verrà trattata molto male.

Adelaide, dal canto suo, deciderà di dedicarsi ad un nuovo investimento. A tal riguardo, chiederà a Marcello di intercedere per lei ed interessarsi alla faccenda. Marco, invece, sarà sempre più convinto di voler lasciare il giornalismo e nulla sembrerà in grado di fargli cambiare idea.

Maria mortificata da Flora al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 14 novembre del Paradiso delle signore vedremo che nessuno riuscirà a dissuadere Marco dalla decisione di lasciare il giornalismo. Il ragazzo, ormai, è convinto di avere terra bruciata attorno, pertanto, non vedrà altra via se non quella di chiudere definitivamente con questo lavoro. Stefania, però, avrà un’idea. La giovane avrà un piano per cercare di fargli cambiare idea.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Flora si comporterà in modo davvero meschino nei riguardi di Maria. Nello specifico, la donna dirà di aver preso una decisione sui modelli che la ragazza ha sottoposto alla sua supervisione. Ebbene, a quanto pare, Flora dirà alla giovane stilista di aver rifiutato il suo abito. La fanciulla, chiaramente, sarà estremamente provata e non potrà fare a meno di esternare tutto il suo rammarico.

Ezio prende una decisione nella puntata del 14 novembre

Al Paradiso delle signore, dunque, si respirerà un clima piuttosto teso nella puntata del 14 novembre. Matilde, una volta appresa la decisione di Flora, andrà su tutte le furie, poiché non condividerà affatto la scelta fatta dalla compagna di Umberto Guarnieri. In merito ad Adelaide, invece, la donna deciderà di distrarsi puntando su un nuovo investimento. La contessa ha adocchiato una serra abbandonata a Milano ed ha intenzione di comprarla.

A tal riguardo, la protagonista convocherà a colloquio Marcello e gli chiederà di prendere delle informazioni sull’immobile. Ezio, dal canto suo, deciderà di accettare la proposta di Vittorio. L’uomo, dunque, andrà a vivere temporaneamente a casa di Conti, in attesa che la situazione inerente il suo rapporto clandestino con Veronica rientri. Infine, nella puntata di lunedì del Paradiso delle signore vedremo che Umberto e Flora non potranno fare a meno di festeggiare. I due, con una mossa del tutto sconsiderata, sono riusciti a liberarsi della sarta di Partanna.