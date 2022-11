Paola Barale fa infuriare lo staff di Ballando con le stelle: le assurde richieste della showgirl

In queste ore stanno trapelando delle notizie alquanto sgradevoli che riguardano Paola Barale e il comportamento che pare stia assumendo a Ballando con le stelle. Stando da quanto emerso dal magazine Oggi, pare proprio che la donna sia davvero troppo pretenziosa.

Nello specifico, si vocifera che la concorrente del talent show condotto da Milly Carlucci stia facendo perdere le staffe agli autori della trasmissione. Vediamo nel dettaglio cosa pare sia accaduto.

Le assurde richieste di Paola Barale a Ballando con le stelle

Paola Barale si sta impegnando molto nel corso di questa sua esperienza a Ballando con le stelle. La showgirl, però, ha sempre manifestato un carattere molto forte, che mostra soprattutto quando le vengono fatte delle critiche. Ad ogni modo, in queste ore sono trapelate delle voci provenienti da dietro le quinte della trasmissione di Rai 1. Da esse si evincerebbe che Paola starebbe infastidendo moltissimo alcuni membri dello staff creando un bel po’ di malumori.

Pare, infatti, che la Barale sia estremamente esigente con le sarte del programma. La donna ad ogni puntata farebbe delle richieste piuttosto assurde che stanno cominciando a spazientire lo staff. In particolare, pare che la protagonista faccia mettere in comunicazione il suo stilista con le sarte per concordare l’outfit da sfoggiare di puntata in puntata. Le richieste della showgirl, però, sembrerebbero sempre troppo eccessive.

I colleghi di Paola sono furiosi con lei

Questo comportamento da parte di Paola Barale starebbe cominciando ad infastidire anche i colleghi di Ballando con le stelle. Il motivo risiede nel fatto che le sarte, per soddisfare tutte le particolari richieste di Paola, finirebbe per avere meno tempo per realizzare gli abiti di tutti gli altri concorrenti. Tale situazione, oltre che creare una certa pressione nel reparto sartoria, pare stia cominciando ad infastidire anche i compagni d’avventura di Paola.

Stando a quanto si apprende dal magazine, dunque, è molto probabile che presto questa pentola a pressione scoppi e si dia luogo a dei litigi molto accesi. Almeno per il momento, Milly Carlucci, che è la padrona di casa indiscussa del talent show di Rai 1, non è ancora intervenuta sulla faccenda per commentare l’accaduto. Non resta che attendere per vedere se lo farà e, in caso affermativo, cosa dirà per acquietare un po’ gli animi.